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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لحالة بناء مخالف في المهد بكفر الشيخ.. صور

إزالة حالة بناء مخالف
إزالة حالة بناء مخالف

نجحت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية بغرب تيرة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة تميم أبو زيد رئيس القرية، مساء اليوم، في تنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة سور بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة 80 متراً مربعاً بجمعية الكرامة منطقة غرب تيرة.

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وقال عصام القصيف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، إنه تم تنفيذ الإزالة علي أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كان ذلك بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتعليمات عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدٍ في المهد.

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