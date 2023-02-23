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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يهزم برشلونة ويقصيه من الدوري الأوروبي

صدى البلد

تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لدور الـ 16 الثاني في بطولة الدوري الأوروبي، بانتصاره على ضيفه برشلونة الإسباني بهدفين لهدف في مباراة الإياب التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.


هدف التقدم لبرشلونة جاء من ركلة جزاء تحصل عليها أليخاندرو بالدي بعد دفعه من قبل برونو فيرنانديز.

وتولى روبرت ليفاندوفسكي مهمة تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 18 ليهدي فريقه التقدم.

وفي الشوط الثاني، أدرك البرازيلي فريد التعادل لبرشلونة في الدقيقة 47 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع البديل البرازيلي أنتوني تسجيل هدف الانتصار لمانشستر يونايتد في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، ليقصي برشلونة من البطولات الأوروبية هذا الموسم.

تشكيل مانشستر يونايتد 

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - مارتينيز - فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز 

خط الهجوم: راشفورد - سانشو - فيجورست

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جوليس كوندي - أليخاندر بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين لمثلهما على ملعب برشلونة.

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