صرف التعويضات لـ16 مزارعا بمركزي العريش والشيخ زويد بسيناء

أعلنت مديرية الزراعة محافظة شمال سيناء، أسماء المزارعين الذين تم مراجعه أوضاعهم من لجنة فحص الملفات المستحقين صرف التعويضات ل١٦ مزارعا من المتضررين ، وذلك للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده ١٥ يوما من تاريخ ٢٣ فبراير الجاري حتي ١٠ مارس القادم .

مركز العريش

وقد جاء بيان الكشوف كالآتي :

٤ مزارعين لمركز العريش ( ارض وضع يد ) ، تبدأ باسم فاطمة علي سلامة غيث وتنتهي باسم ربيع صلاح عيد ربيع.



وفي مركز الشيخ زويد قرية الجورة عدد المزارعين (3) مزارع ، تبدأ باسم نادية عيد سليم ابراهيم ، وتنتهي باسم سلمي علي سلام راشد.

وتابع مركز الشيخ زويد ( قرية الشلاق ) عدد المزارعين (1) مزارع ،باسم مصطفي محمد محسن محمد

وفى قرية الخروبة مركز الشيخ زويد ، (8) مزارعين ، تبدأ باسم اجميعة سلامة رشيد سلمي ، وتنتهي باسم عبدالله حسن حسين سلمي.

