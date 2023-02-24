نيولوك جديد لعمرو دياب فى حفل العاصمة الإدارية.. شاهد

أحيا المطرب عمرو دياب حفلا مساء أمس الخميس لصالح إحدى الشركات الخاصة، بالعاصمة الادارية الجديدة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل ، على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ". وقدم عمرو دياب باقة من أشهر أغانيه وهي يا أنا با لأ، ده لو اتساب، بحبه، وياه، سينجل، يتعلموا، قمرين، تملي معاك، انت الحظ، بطمن عليك، زي ما انتي، وهتتدلع.

وحرص عمرو دياب قبل صعوده على المسرح التقاط بعض الصور التذكارية كان أهمها مع الشاعر بهاء الدين محمد، وظهر عمرو دياب خلال الحفل بلوك جديد عما اعتاد الظهور به خلال الفترة الماضية.

يذكر أن النجم عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته "بطمن عليك" والتي تصدرت قوائم الاعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي.

وتصدرت الأغنية قوائم الاعلى استماعا في مصر، الامارات، السعودية، قطر، البحرين، ليبيا، اليمن، فلسطين، الجزائر، المغرب، سوريا، الاردن، الكويت، سلطنة عمان، العراق. أغنية بطمن عليك كلمات وألحان عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.