البرد بهدلني.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الفنان صلاح عبدالله عن تعرضه الفترة الأخيرة لأزمة صحية نتيجة التقلبات الجوية أدت إلى إصابته بنزلة برد شديدة.



وكتب صلاح عبد الله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: رعشة برد بهدلتني،٣بطاطين ودفاية وبالطو، عامل زي الفرخة الدايخة، إوعوا حد يفكر ياكلني، أنا لطيف أنا ظريف أنا بخرف أنا عيان.



وفور إعلان صلاح عبدالله عن أزمته الصحية انهالت عليه التعليقات من قبل جمهوره وعدد كبير من أصدقائه المقربين، متمنين له الشفاء العاجل.





صلاح عبدالله يشارك فى حضرة العمدة

ويشارك الفنان صلاح عبدالله فى موسم رمضان القادم بمسلسل حضرة العمدة الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي ومن إنتاج شركة فنون مصر.





أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

صلاح عبدالله مع غادة عادل فى البطة الصفرا

كما انتهى الفنان صلاح عبدالله من تصوير مشاهد فيلمه الجديد البطة الصفرا والذى يشارك فى بطولته كل من غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير ومن تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار