عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تزيد من آلام التهاب المفاصل| لن تتخيل خطرها على صحتك

صدى البلد

تؤدي التدخلات الغذائية  مثل تجنب بعض الأطعمة والمشروبات إلى شدة أعراض التهاب المفاصل الالتهابي وهشاشة العظام ويمكن أن تساعد في تحسين نوعية الحياة.

التهاب المفاصل هو حالة صحية شائعة تنطوي على التهاب مزمن في المفاصل، يسبب الألم وتلف المفاصل والعظام وأجزاء الجسم الأخرى، وفي الوقت نفسه يعد التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والتهاب المفاصل الصدفي من الأمراض الالتهابية التي تعتبر من أمراض المناعة الذاتية.

txt

4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا.. احترسوا منهم

txt

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للجنين أثناء ممارسة الأم للرياضة؟

إليك أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بـ التهاب المفاصل.

 سكر
قد يكون من الصعب مقاومة الحلويات والمعجنات وألواح الشوكولاتة والمشروبات الغازية وحتى عصائر الفاكهة ومع ذلك ، فإن المجلة الأمريكية للتغذية السريرية تحذر من أن السكريات المصنعة تؤدي إلى إطلاق رسل التهابي يسمى السيتوكينات، يُعرف السكر بالعديد من الأسماء ، لذا ابحث عن أي كلمة تنتهي بـ "ose" ، على سبيل المثال الفركتوز أو السكروز على ملصقات المكونات.

الدهون المشبعة
أظهرت العديد من الدراسات أن الدهون المشبعة تؤدي إلى التهاب الأنسجة الدهنية ، وهو ليس مؤشرًا على الإصابة بأمراض القلب فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم التهاب المفاصل، تعد البيتزا والجبن أكبر مصادر الدهون المشبعة في النظام الغذائي الأمريكي العادي ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. وتشمل الأسباب الأخرى منتجات اللحوم (خاصة اللحوم الحمراء) ومنتجات الألبان كاملة الدسم وأطباق المعكرونة والحلويات القائمة على الحبوب.

الدهون المتحولة
ساعد باحثو كلية هارفارد للصحة العامة في دق ناقوس الخطر بشأن الدهون المتحولة في أوائل التسعينيات، من المعروف أنها تسبب الالتهاب الجهازي ، ويمكن العثور على الدهون المتحولة في الأطعمة السريعة وغيرها من المنتجات المقلية والأطعمة الخفيفة المصنعة ومنتجات الإفطار المجمدة والبسكويت والكعك والبسكويت ومعظم أنواع السمن النباتي، تجنب الأطعمة التي تحتوي على زيوت مهدرجة جزئيًا في ملصقات المكونات.

أحماض أوميغا 6 الدهنية
أحماض أوميغا 6 الدهنية من الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور الطبيعي. يحتاج الجسم إلى توازن صحي من أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لأوميغا 6 إلى تحفيز الجسم على إنتاج مواد كيميائية مؤيدة للالتهابات، توجد هذه الأحماض الدهنية في الزيوت مثل الذرة والقرطم وعباد الشمس وبذور العنب وفول الصويا والفول السوداني والخضروات. مايونيز؛ والعديد من تتبيلات السلطة.

الكربوهيدرات المكررة
منتجات الدقيق الأبيض (الخبز ، اللفائف ، البسكويت) الأرز الأبيض ، البطاطا البيضاء (البطاطس المهروسة سريعة التحضير ، أو البطاطس المقلية) والعديد من الحبوب عبارة عن كربوهيدرات مكررة، وفقًا لمجلة Scientific American ، قد تتفوق الكربوهيدرات المصنعة على الدهون باعتبارها المحرك الرئيسي لتصاعد معدلات السمنة والحالات المزمنة الأخرى، تغذي هذه الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع إنتاج منتجات نهاية السكر المتقدمة (AGE) التي تحفز الالتهاب.

الغلوتين والكازين
قد يجد الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل والحساسية للجلوتين الموجود في القمح والشعير والجاودار أو الكازين الموجود في منتجات الألبان الراحة عن طريق تجنبها، وأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الاضطرابات الهضمية ، حيث يتسبب الغلوتين في حدوث استجابة مناعية ذاتية تدمر الأمعاء الدقيقة وتسبب في بعض الأحيان آلامًا في المفاصل ، قد يجدون الراحة عند اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين، قد يكون هناك تداخل حيث يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أيضًا من حساسية الغلوتين أو لديهم أيضًا مرض الاضطرابات الهضمية.

المصدر: arthritis

ألتهاب المفاصل أعراض التهاب المفاصل التهاب المفاصل الروماتويدي التهاب المفاصل الصدفي سكر الدهون المشبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا.. احترسوا منهم

طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

بحذاء لافت.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة غير تقليدية| شاهد

شيرين رضا تشارك متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور|شاهد

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للجنين أثناء ممارسة الأم للرياضة؟

بفستان شفاف.. ميريهان حسين تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة عاصي الحلاني

ترشيحاتنا

الإتنين والخميس.. تفاصيل زلازل مصر الأخيرة ورسالة للمواطنين من البحوث الفلكية

الحق اشتري| الجرام أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب الآن

بمناسبة الذكرى الأولى للحرب.. ديميتري مدفديف يؤكد انتصار روسيا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-2- 2023

البرد بهدلني.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية

انطلاق منافسات اليوم الثاني من كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أطعمة تزيد من آلام التهاب المفاصل| لن تتخيل خطرها على صحتك

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا.. احترسوا منهم

فيديو

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ