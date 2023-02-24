أطعمة تزيد من آلام التهاب المفاصل| لن تتخيل خطرها على صحتك

تؤدي التدخلات الغذائية مثل تجنب بعض الأطعمة والمشروبات إلى شدة أعراض التهاب المفاصل الالتهابي وهشاشة العظام ويمكن أن تساعد في تحسين نوعية الحياة.

التهاب المفاصل هو حالة صحية شائعة تنطوي على التهاب مزمن في المفاصل، يسبب الألم وتلف المفاصل والعظام وأجزاء الجسم الأخرى، وفي الوقت نفسه يعد التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والتهاب المفاصل الصدفي من الأمراض الالتهابية التي تعتبر من أمراض المناعة الذاتية.

إليك أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بـ التهاب المفاصل.

سكر

قد يكون من الصعب مقاومة الحلويات والمعجنات وألواح الشوكولاتة والمشروبات الغازية وحتى عصائر الفاكهة ومع ذلك ، فإن المجلة الأمريكية للتغذية السريرية تحذر من أن السكريات المصنعة تؤدي إلى إطلاق رسل التهابي يسمى السيتوكينات، يُعرف السكر بالعديد من الأسماء ، لذا ابحث عن أي كلمة تنتهي بـ "ose" ، على سبيل المثال الفركتوز أو السكروز على ملصقات المكونات.

الدهون المشبعة

أظهرت العديد من الدراسات أن الدهون المشبعة تؤدي إلى التهاب الأنسجة الدهنية ، وهو ليس مؤشرًا على الإصابة بأمراض القلب فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم التهاب المفاصل، تعد البيتزا والجبن أكبر مصادر الدهون المشبعة في النظام الغذائي الأمريكي العادي ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. وتشمل الأسباب الأخرى منتجات اللحوم (خاصة اللحوم الحمراء) ومنتجات الألبان كاملة الدسم وأطباق المعكرونة والحلويات القائمة على الحبوب.

الدهون المتحولة

ساعد باحثو كلية هارفارد للصحة العامة في دق ناقوس الخطر بشأن الدهون المتحولة في أوائل التسعينيات، من المعروف أنها تسبب الالتهاب الجهازي ، ويمكن العثور على الدهون المتحولة في الأطعمة السريعة وغيرها من المنتجات المقلية والأطعمة الخفيفة المصنعة ومنتجات الإفطار المجمدة والبسكويت والكعك والبسكويت ومعظم أنواع السمن النباتي، تجنب الأطعمة التي تحتوي على زيوت مهدرجة جزئيًا في ملصقات المكونات.

أحماض أوميغا 6 الدهنية

أحماض أوميغا 6 الدهنية من الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور الطبيعي. يحتاج الجسم إلى توازن صحي من أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لأوميغا 6 إلى تحفيز الجسم على إنتاج مواد كيميائية مؤيدة للالتهابات، توجد هذه الأحماض الدهنية في الزيوت مثل الذرة والقرطم وعباد الشمس وبذور العنب وفول الصويا والفول السوداني والخضروات. مايونيز؛ والعديد من تتبيلات السلطة.

الكربوهيدرات المكررة

منتجات الدقيق الأبيض (الخبز ، اللفائف ، البسكويت) الأرز الأبيض ، البطاطا البيضاء (البطاطس المهروسة سريعة التحضير ، أو البطاطس المقلية) والعديد من الحبوب عبارة عن كربوهيدرات مكررة، وفقًا لمجلة Scientific American ، قد تتفوق الكربوهيدرات المصنعة على الدهون باعتبارها المحرك الرئيسي لتصاعد معدلات السمنة والحالات المزمنة الأخرى، تغذي هذه الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع إنتاج منتجات نهاية السكر المتقدمة (AGE) التي تحفز الالتهاب.

الغلوتين والكازين

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل والحساسية للجلوتين الموجود في القمح والشعير والجاودار أو الكازين الموجود في منتجات الألبان الراحة عن طريق تجنبها، وأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الاضطرابات الهضمية ، حيث يتسبب الغلوتين في حدوث استجابة مناعية ذاتية تدمر الأمعاء الدقيقة وتسبب في بعض الأحيان آلامًا في المفاصل ، قد يجدون الراحة عند اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين، قد يكون هناك تداخل حيث يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أيضًا من حساسية الغلوتين أو لديهم أيضًا مرض الاضطرابات الهضمية.

المصدر: arthritis