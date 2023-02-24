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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيلينسكي في الذكرى الأولى للحرب: الأمر بأوكرانيا مؤلم وصعب

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع العسكري في جنوب أوكرانيا خطير للغاية في بعض الأماكن، والأوضاع في الشرق صعبة للغاية، موضحًا أن القوات الموالية لموسكو قصفت مرة أخرى مدينة خيرسون الجنوبية، وتسببت هذه المرة في انقطاع التدفئة عن 40 ألف شخص.

وأضاف «زيلينسكي»، خلال كلمته خلال الذكرى الأولى على الأزمة الروسية – الأوكرانية، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالنسبة للجنوب، الوضع في بعض الأماكن خطير للغاية، لكن قواتنا لديها الوسائل للرد على المحتلين، موضحًا أن أعمال الإصلاح في خيرسون، التي تتعرض للقصف بشكل يومي، ستستمر لحين عودة التدفئة.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه في الشرق، الأمر صعب ومؤلم للغاية، لكننا نبذل قصارى جهدنا لمقاومة ذلك، في إشارة إلى الهجمات المتكررة التي تشنها القوات الروسية التي تسعى إلى الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في الشرق.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي أوكرانيا موسكو الأزمة الروسية – الأوكرانية

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