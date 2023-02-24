محافظ المنوفية: رفع 4 آلاف طن مخلفات خلال يناير

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود وحدة التدخل السريع فى رفع تراكمات القمامة و نواتج الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 31 يناير الماضى ، يأتى هذا في ضوء ما يقوم به محافظ المنوفية من متابعات دورية لانتظام سير العمل بالمنظومة بهدف الإرتقاء بقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءته للحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة .



وأوضح مدير وحدة التدخل السريع إلى أنه خلال شهر يناير تم رفع ما يزيد عن ( 4 آلاف و413) طن من المخلفات بنطاق المحافظة ونقلها أولا بأول إلى المدفن الصحى بكفر داود حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم الدفع فورا بمعدات وحدة التدخل السريع للتعامل مع بؤر تجمعات القمامة بقري ( كفر طنبدى ، اصطبارى ، شنوان ) وطريق القاصد بمركز ومدينة شبين الكوم ، وكذا رفع المخلفات والتراكمات بمحطة المناولة بمركز الباجور ومقلب قويسنا العمومى لإحداث نقلة نوعية بمستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة ،ومن المقرر إنشاء وحدة خاصة لسيارات " الرش والشفط " علي غرار " وحدة التدخل السريع " لدفعها بكافة الأماكن والبؤر الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار خلال موجة الطقس السيئ لضمان التعامل الفوري معها وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين .



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع وحدة التدخل السريع لرفع كفاءة مستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة ، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها بهدف خلق بيئة صحية نظيفة ، ومناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .