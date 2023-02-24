طرح البوستر الرسمي لفيلم على ربيع بعد الشر.. شاهد

طرح المنتج أحمد السبكي البوستر الدعائي الأول لفيلم على ربيع الجديد بعد الشر، وذلك استعداد لطرح الفيلم في موسم عيد الفطر القادم.

وكان علي ربيع قد بدأ في تصوير أولي مشاهد هذا الفيلم يوم 5 من شهر نوفمبر الماضي بمشاركة أوس أوس ورنا رئيس وبسنت شوقي ومي عمر وبيومي فؤاد ومن إخراج أحمد عبدالوهاب، وتأليف وليد أبوالمجد، وأمين جمال، ومن إنتاج أحمد السبكي



مسلسل علي ربيع

من ناحية أخرى يواصل على ربيع في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد بعنوان «نصي التاني» من تأليف إياد صالح، إخراج عمرو صلاح، العمل مكون من 10 حلقات ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية الشهيرة، ويشارك في البطولة ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، محمد محمود، رنا رئيس، محمود البزاوي.

أخر أعمال علي ربيع

يذكر أن آخر أعمال على ربيع فيلم «زومبى» الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضى، وشارك في بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبوالمجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبدالجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج عمرو صلاح.