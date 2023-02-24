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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس شعبية في الخطوبة.. تهنئة خاصة لـ عمرو راضي من صديقه

صدى البلد

أثارت صورة نشرها البلوجر محمد عصام الجمل برفقة عمرو راضي وخطيبته هدير النحاس حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بسبب صورته معهما وكذلك وصفه للصورة وتعليقات المخطوبين عليه برد خطيبته قائلة "أحلى x فى حياتى.

 

وأثار الحفل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقد ومعجب، ورأى البعض أن البحث عن التريند بات مسيطرا على أفعال الكثير من الناس.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبلوجرعمرو راضى ،وذلك خلال احتفاله بخطوبته في أجواء شعبية على البلوجر هدير النحاس.

وظهر راضي مع عروسه وهما يدخلان الحفل داخل توك توك، إلى جانب ظهور خطيبته وهي ترقص بالزي الشعبي.

 

وظهر عصام في الفيديو إلى جوار العروسين، وقال راضي: اخواتي اللي مكبرني دول، ليرد الأول: أحلى فرح في الدنيا لصاحبي وأخويا، مستخدمين طريقة أداء مختلفة تلائم أجواء الفرح.

 

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بملابس شعبية في الخطوبة.. تهنئة خاصة لـ عمرو راضي من صديقه

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