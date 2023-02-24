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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ليس لهم علاقة بالكلية.. عميد سياسة واقتصاد القاهرة يحذر الطلاب من مجهولين

عميد كلية سياسة و
عميد كلية سياسة و اقتصاد القاهرة

حذر الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة ، من الصفحات الغير رسمية للكلية و ما ينشر عليها .

وقال الدكتور محمود السعيد ، الطلاب الأعزاء
أود التنبيه على أنه لا يوجد أي صفحات على الفيسبوك  تمثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة إلا صفحة واحدة فقط وهي الموجودة في الرابط أدناه، وما عداها من صفحات هي صفحات لا علاقة للكلية بها ولا بالرسائل المنشورة بها. 
https://www.facebook.com/fepsOfficial

جامعة القاهرة 

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جامعة القاهرة تطلق مسابقة طلابية فى التصوير الفوتوغرافى لأبرز المشروعات القومية


نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، يومًا رياضيًا تحت شعار" الرياضة أسلوب حياة" بالملعب الرئيسي والصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالجامعة.

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي الذي شارك فيها طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، إقامة العديد من المنافسات الرياضية، من بينها مسابقة جري، ومباراة كرة قدم خماسية، وكرة طائرة، وكرة سلة، ومسابقة شد الحبل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحي العلمية، انطلاقًا من أهمية الرياضة في حياة الطلاب والتي تلعب دورًا هامًا في بناء عقولهم وأجسادهم، وتطور مواهبهم الرياضية، وتغرس روح التعاون والمثابرة وقيم ومبادئ المنافسة الشريفة بينهم، وتساهم في اكتشاف العناصر الموهوبة والمساهمة في بناء شخصية متوازنة ومتكاملة لدى طلاب الجامعة بعيدًا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة.

جامعة القاهرة المدينة الرياضية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عميد سياسة واقتصاد العلوم السياسية الدكتورة جيهان المنياوي الدكتور محمد عثمان الخشت كلية السياسة و الاقتصاد طلاب من اجل مصر

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