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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا علواني: كان نفسي أتخصص جراحة بدلا من نساء وتوليد

نجمة السباحة العالمية
نجمة السباحة العالمية رانيا علواني

قالت نجمة السباحة العالمية رانيا علواني : الالتزام هو العلاقة بين الطب والسباحة وكان نفسي أكون جراحة بدلا من نساء وتوليد.


وأضافت رانيا علواني  خلال لقائها في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة  مع الإعلامية ايمان ابو طالب من حق أي مريضة تختار الولادة قيصري أو طبيعي مضيفة  : الأفضل للمريضة هو الولادة طبيعيا.


وأوضحت رانيا علواني : ابني يلعب كرة طائرة وابنتي تلعب الجمباز مشيرة ان  الاهتمام بالرياضة يبدأ من نوعية الغذاء والجهد البدنية.

 

تقبل الاخر 


وقالت رانيا علواني : أول مثل أعلى كانت شرويد وفاء حافظ سباحة مصرية كما أنني  تعلمت من السباحة والبطولات تقبل الاخر .
 

رانيا علواني السباحة الولادة قيصري الإعلامية إيمان أبو طالب برنامج بالخط العريض

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