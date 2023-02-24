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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فتح السعودية الأجواء مع إسرائيل |سلطنة عمان تكشف موقفها من التطبيع

بعد فتح السعودية
بعد فتح السعودية أجوائها مع إسرائيل | سلطنة عمان تكشف موقفها

تعهدت سلطنة عمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بأنها لن تبدأ عملية تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، بعد إعلان دولة عربية فتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة شرقا، بحسب إعلام عبري.

وقالت القناة "12" اليوم الجمعة: تعهدت عمان لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بأنها لن تبدأ عملية التطبيع مع إسرائيل.

ووافقت السلطة الفلسطينية على عدم إدانة سماح السلطنة للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها باتجاه الشرق".

وأعلنت سلطنة عمان، الليلة الماضية، السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق عبر مجالها الجوي، بعد عدة أشهر من المفاوضات بين وزارة الخارجية الإسرائيلية والسلطات في عمان، وفق القناة.

وتنضم الموافقة العمانية إلى موافقة مماثلة من المملكة العربية السعودية قبل بضعة أشهر وسوف تقصر الرحلات الجوية من إسرائيل إلى وجهات في آسيا بأكثر من ساعتين.

وقالت القناة إن الحديث يدور عن "خطوة ستزيد المنافسة وتجعل الخطوط الجوية الإسرائيلية أكثر جاذبية للمسافرين".

وأضافت: "يخشى رئيس السلطة الفلسطينية إدانة عمان لفتح الأجواء، وذلك في ظل تجاربه السابقة، حيث أدان أبو مازن الإمارات لتوقيعها اتفاق إبراهيم والتطبيع مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين تعرضت علاقاته مع كبار المسؤولين في الإمارات لضربة قاسية".

وختمت القناة بالقول: "العلاقات بين إسرائيل وعمان موجودة تحت الطاولة منذ عام 1978. في الماضي كان هناك مكتب تجاري يعمل بين البلدين وكان هناك أيضا مشروع تجريبي لتحلية المياه. تراجعت العلاقة بين البلدين في السنوات الأخيرة، حتى موافقة العمانيين على مرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجواء السلطنة".

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة في تغريدة بحسابه على تويتر: "نقوم بتوسيع دائرة السلام بالموافقة على الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق عمان".


وأضاف: "أصبحت إسرائيل نقطة عبور مركزية بين آسيا وأوروبا، ونواصل العمل على توسيع دائرة السلام".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار "تاريخيا للاقتصاد الإسرائيلي والمسافر الإسرائيلي".

وقال كوهين في تسجيل متلفز بثه على حسابه بتويتر أن "قرار فتح الأجواء العمانية أمام الطائرات الإسرائيلية سيقلص بشكل كبير مدة الرحلات الجوية من إسرائيل إلى الشرق، وسيخفض أسعار تذاكر الطيران، ويسمح للشركات الإسرائيلية بالمنافسة".

وأمس الخميس، أعلنت هيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان "فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور".

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