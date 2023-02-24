تمهيدا لعرضه في عيد الفطر.. إطلاق الإعلان التشويقي لـ فيلم خمس جولات

أطلقت الشركة المنتجة لـ فيلم خمس جولات، الإعلان التشويقي للفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائية في عيد الفطر.

وهو أول فيلم عربي ومصري يتحدث عن رياضة MMA، خمس جولات FIVE ROUNDS

وجاء إعلان فيلم خمس جولات، كاشفًا عن أجواء الحماس والمنافسة، حيث ظهر آدم شرقاوي وهو يصارع نور النبوي، في أجواء مليئة بالحماس، ويظهر في الخلفية ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومطرب الراب أرسينك.

تدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات

فيلم خمس جولات بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز،قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.