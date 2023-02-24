عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تمهيدا لعرضه في عيد الفطر.. إطلاق الإعلان التشويقي لـ فيلم خمس جولات

بوستر فيلم خمس جولات
بوستر فيلم خمس جولات

أطلقت الشركة المنتجة لـ فيلم خمس جولات، الإعلان التشويقي للفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائية في عيد الفطر. 

وهو أول فيلم عربي ومصري يتحدث عن رياضة MMA، خمس جولات FIVE ROUNDS 

وجاء إعلان فيلم خمس جولات، كاشفًا عن أجواء الحماس والمنافسة، حيث ظهر آدم شرقاوي وهو يصارع نور النبوي، في أجواء مليئة بالحماس، ويظهر في الخلفية ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومطرب الراب أرسينك.

لمشاهدة إعلان الفيلم إضغط هنا

 

تدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

 

فيلم خمس جولات

فيلم خمس جولات بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز،قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

 

خمس جولات فيلم خمس جولات رياضة MMA عيد الفطر عيد الفطر المبارك أفلام عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

طرح البوستر الرسمي لفيلم على ربيع بعد الشر.. شاهد

بداية مارس.. محمد مهران ينتهى من تصوير مسلسل ليل أم البنات

خطة البيت الفني للمسرح لـ2023.. افتتاح عرض جنة كوكي على مسرح متروبول

كريم محسن يطرح وجع الفراق على يوتيوب.. فيديو

البرد بهدلني.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية

نيولوك جديد لعمرو دياب فى حفل العاصمة الإدارية.. شاهد

مسلسل عملة نادرة لنيللى كريم على cbc في رمضان

اللى ملوش جمهور هنلغيه.. عمر عبد العزيز يتحدث عن المهرجانات الفنية

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

عليّ 30 يوما من سنوات ماضية.. هل يمكن قضاؤها بصيام شعبان كاملا

جامبيا تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب بالفوز على زامبيا

لوحة لابنة فنان شهير للبيع بـ 24 مليون دولار

مدرب ليفربول يتعرض لحادث سير

عندي سيديهات هتطلع .. غادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد سحرية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة قبل النوم؟

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار

ظهرت بملابس فاطمة كشري.. الإعلامية فرح تتعرض لانتقادات بسبب خطوبة عمرو راضي

عضها في ضهرها .. آثار اعتداء سعد لمجرد على الفتاة الفرنسية بعد سجنه

فيديو

عريسها تركها ليلة زفافها.. صراخ وبكاء عروس داخل صالون تجميل بسبب ياسمين عز

قصة روبن هود الدقهلية.. سرق محل ووزع فلوسه على الغلابة

كنت بتشاهد كل يوم.. محطات قاسية قبل براءة سيدة الدقهلية وتقلع البدلة الحمراء

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ