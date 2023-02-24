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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب ليفربول يتعرض لحادث سير

صدى البلد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، تعرضه لحادث سير.

وقال كلوب، مدرب ليفربول في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس: “تعرضت لحادث سير فكل شيء في الحياة يؤثر على الثقة، لقد خدشت سيارتي مؤخرًا، والآن أنا شديد الحذر”.

وأضاف: “خسارة ليفربول على أرضه بخماسية أمر غير مقبول، فعندما تسمع مباراة مثل هذه، فعليك ألا تستمع لحديث الناس”.

ليفربول والدوري الإنجليزي

واختتم: “مباريات الدوري الإنجليزي لفريق ليفربول من الآن فهي مباريات التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعض الأشياء عادت لكنها ليست مستقرة”.

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