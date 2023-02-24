بسبب روسيا.. ماكرون يطلب من أردوغان زيادة الضغط

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة.

وأكد ماكرون خلال المكالمة “زيادة الضغط والعزلة على روسيا لجعلها تتراجع عن عدوانها على أوكرانيا، بحسب ما أفاد قصر الإليزيه.

وأضاف قصر الإليزيه في ذكر الغزو الروسي لأوكرانيا : “في هذا الصدد، أكد رئيس الدولة على التحدي المتمثل في التصدي لأي التفاف على العقوبات المفروضة”.

واعرب أن “الأولوية ينبغي أن تكون لتعزيز دعم أوكرانيا للسماح لها بالانتصار” في مواجهة موسكو، حسبما أفات أسوشيتيد فرانس برس.

وتابعت الرئاسة الفرنسية ان الرئيسين ماكرون وأردوغان أمدا علي تمسكهما الراسخ بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

وكان قد وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة إلي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، في الذكرى السنوية للغزو الروسي على أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني :"شكرا إلىرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ولبريطانيا على دعمهم الثابت لأوكرانيا في الكفاح ضد العدوان الروسي".

وأضاف زيلينسكي قائلا لسوناك :"مساعدتك في الأوقات الصعبة لا تقدر بثمن، حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا دليل على التضامن الذي لا يتزعزع مع أوكرانيا، لنضغط على روسيا معا، وسننتصر بالتأكيد”.