التوقيت والإعلان.. زوجة بايدن تفجر مفاجأة بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية

صرحت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى الأسوشيتدبرس في مقابلة حصرية، اليوم الجمعة، بأنه لم يتبق شيء علي إعلان بايدن الترشح للإنتخابات الرئاسية، سوى معرفة توقيت ومكان الإعلان عن ذلك.

وقالت السيدة الأولى الأمريكية في نيروبي، أثناء جولتها في أفريقيا، أن بايدن يقول" إنه لم يكتف، لم يكمل ما بدأه،وهذا هو المه،كم مرة يجب أن يقولها لكم حتى تصدقوها".

وقال مساعدو بايدن إن الإعلان من المرجح أن يصدر في إبرسل القادم، بعد انتهاء الربع الأول لجمع التبرعات.



كان قد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عامٍ مضى ظن أنه من الممكن السيطرة على أوكرانيا بسهولة، لكنه فشل في ذلك، وذلك في الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا والتي تحلّ اليوم.

وأضاف بايدن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "منذ عامٍ مضى، ظن الرئيس بوتين أنه يستطيع السيطرة على كييف بسهولة. لكنه قوبل بشجاعة من جانب الأوكرانيين وإرادتهم الحديدية".