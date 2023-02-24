المنيا .. مصرع 3 أشخاص فى حوادث متفرقة

لقى 3 اشخاص مصرعهم فى حوادث متفرقه بمحافظة المنيا تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد مصرع شخص يبلغ من العمر 13 عام مقيم بإحدي قرى مركز مطاي.

وافادت التحريات الأولية أن سبب الحادث السقوط من الدور العلوي، نتيجة عدم توازنه وعلى الفور تم نقل الجثمان تحت تصرف النيابة العامة الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كما تلقت الأجهزة الامنية اخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص يبلغ من العمر 12 عام طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم بتحدي قري العدوه متأثرا بصعق تيار كهربائي، داخل منزلة.

وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

فيما لقي سائق مصرعه، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى شمال قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص بسبب السرعة الزائدة.

وقد اسفر الحادث عن مصرع ، سائق ومقيم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

