عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. مصرع 3 أشخاص فى حوادث متفرقة

مصرع 3 اشخاص فى 3
مصرع 3 اشخاص فى 3 حوادث متفرقه بالمنيا

لقى 3 اشخاص مصرعهم فى حوادث متفرقه بمحافظة المنيا تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد مصرع  شخص يبلغ من العمر 13 عام مقيم بإحدي قرى مركز مطاي.

صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ148 ألف مواطن بالعيادات الخارجية في يناير

توعية صحية لـ2000 مواطن.. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية في بني مزار

وافادت التحريات الأولية أن سبب الحادث السقوط من الدور العلوي، نتيجة عدم توازنه وعلى الفور تم نقل الجثمان تحت تصرف النيابة العامة الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كما تلقت الأجهزة الامنية اخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص يبلغ من العمر  12 عام  طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم بتحدي قري العدوه متأثرا بصعق تيار كهربائي، داخل منزلة.

وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

فيما لقي سائق مصرعه، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى  شمال قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص بسبب  السرعة الزائدة.
وقد اسفر الحادث عن  مصرع ، سائق ومقيم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 

المنيا النيابة العامة حوادث حادث تصادم حادث تصادم سيارتين علي الطريق الأجهزة الأمنية بالمنيا ي حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

موضوعات متعلقة

صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ148 ألف مواطن بالعيادات الخارجية في يناير

ترشيحاتنا

أرقام مرعبة.. عدد ضحايا الزلزال المدمر تجاوز الـ 50 ألف قتيل

حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره

الوداد يفوز على بترو أتليتكو بدوري أبطال إفريقيا

Galaxy Book بيسخن .. دعوى قضائية تطالب بتعويض من شركة سامسونج

مايان السيد وجه إعلاني لـ ماركة رياضية شهيرة | شاهد

لمحاربة الفلسطينيين.. إسرائيل تخصص 9 مليارات شيكل لوزير الأمن المتطرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توابل تناولها يوميا يصيب بأمراض القلب .. تعرف عليها

10 فوائد سحرية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة قبل النوم؟

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار

ظهرت بملابس فاطمة كشري.. الإعلامية فرح تتعرض لانتقادات بسبب خطوبة عمرو راضي

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ