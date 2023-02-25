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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مراهق من بالي يعلن الزواج من بقرة ويصفها بالجميلة والمناسبة لحياته

صدى البلد

يعتبر الزواج من أكثر المناسبات التي يستعد لها كل شاب بطقوس وترتيبات تدعوا للفرح والبهجة، ومشاركة الأهل والاقارب في أسعد اللحظات في عمر الشخص.

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بينما تشهد مواقع التواصل أحداث غريبة أثناء حفل الزفاف حول العالم، لكن الأغرب هي واقعة زواج من بقرة ادعاها شاب في ماليزيا مما أثار دهشة العالم.

 

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أدعى مراهق يُدعى نغوران أليت، يبلغ من العمر 18 عاما، في جزيرة بالي بأندونيسيا، أنه عندما عشق تلك البقرة كان يراها امرأة جميلة.

 

وعندما وقف أمام قضاة المحكمة قالوا إن "كل عقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة، من المناسب أن يتزوج الصبي بالبقرة؛ وهذا ما كان يعتبره المجتمع فضيحة".

الزواج شاب

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