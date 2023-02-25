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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زعيمتهم سيدة.. تفاصيل سقوط عصابة سرقت 1.4مليون جنيه من مكتب بريد بدمياط

مكتب البريد
مكتب البريد

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، بإشراف اللواء حسا توفيق مدير أمن دمياط ، واللواء محمد عنان مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، من إلقاء القبض على التشكيل العصابي الذى قام امس  بالهجوم المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة وقام بسرقة مبلغ مليون و٤٠٠ الف جنيه.

سيدة تقود التشكيل

حيث تبين ان التشكيل العصابي مكون من ٧ أشخاص بينهم سيدة تترأس العصابة وتم إلقاء القبض عليهم في أقل من ٢٤ ساعة من وقوع الحادث.

كانت قد وثقت كاميرات المراقبة داخل مكتب بريد دمياط الجديد  والذى تم اقتحامه أمس من قبل تشكيل عصابى  وقبل انتهاء وقت العمل الرسمى بالمكتب ومغادرة الموظفين ، لحظة دخول أفراد التشكيل ووثقت عملية الاقتحام التى استغرقت نحو 7دقائق .


كاميرات المراقبة كشفت المتهمين
كان قد هاجم  مسلحين ملثمين، الخميس ، مكتب بريد دمياط الجديدة الكائن بجهاز المدينة المجاور لقسم شرطة المدينة وقاموا بالاعتداء على فرد الأمن و احتجزوا ثلاثة موظفين كانوا يمارسون مهام عملهم قبل دقائق من انتهاء الدوام فى إحدى الغرف تحت تهديد السلاح .

سرقة مليون و٤٠٠ الف 
وقام المهاجمين المجهولين بسرقة الأموال الموجودة بخزينة مكتب البريد المقدرة بنحو مليون وأربعمائة ألف جنيه.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الموظفين .
وانتقلت قيادات مديرية أمن دمياط لموقع الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة التى وثقت عملية الاقتحام التي استغرقت نحو 7 دقائق.

كاميرا مراقبة توثق هجوم ملثمين على مكتب بريد دمياط الجديدة.. تفاصيل

دمياط تشكيل عصابى دمياط الجديدة النيابة العامة الأجهزة الامنية الموظفين شرطة

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