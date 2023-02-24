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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الجهود لضبط الجناة

تفريغ الكاميرات في واقعة سرقة 1.4 مليون جنيه من بريد دمياط الجديدة

مديريه أمن دمياط
مديريه أمن دمياط

تكثف الأجهزة الامنيه بدمياط،  جهودها لضبط التشكيل العصابي الذى قام بالهجوم على مكتب بريد بدمياط الجديدة وسرقة مليون و400 ألف جنيه من مكتب البريد.

شكل اللواء محمد عنان مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط،  فريق من ضباط المباحث الجنائية وقسم شرطة دمياط الجديدة لتفريغ الكاميرات  وتحديد  هويه الجناه.

ترجع وقائع الحادث، عندما  هاجم مسلحون ملثمين، مساء أمس الخميس، مكتب بريد دمياط الجديدة الكائن بجهاز المدينة المجاور لقسم شرطة المدينة واعتدوا على فرد الأمن واحتجزوا ثلاثة موظفين كانوا يمارسون مهام عملهم قبل دقائق من انتهاء الدوام فى إحدى الغرف تحت تهديد السلاح.

وقام المهاجمون المجهولين بسرقة الأموال الموجودة بخزينة مكتب البريد المقدرة بنحو مليون وأربعمائة الف جنيه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الموظفين. وانتقلت قيادات مديرية أمن دمياط لموقع الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة التى وثقت عملية الاقتحام التى استغرقت نحو 7دقائق .

وتكثف الأجهزة الأمنية بدمياط، جهودها لضبط الجناه وتحديد هويتهم لسرعة إلقاء القبض عليهم.

مسلحون ملثمون يقتحمون بريد دمياط الجديدة ويسرقون مليونا و400 ألف جنيه


 

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