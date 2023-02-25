عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سطو مسلح على مكتب بريد بدمياط.. ضبط 3 المتهمين سرقوا 1.5 مليون جنيه

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من (موظف بأحد فروع مكاتب البريد الكائنة بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص بالدخول لمكتب البريد المُشار إليه وبحوزة أحدهم يحمل سلاح وقاموا بتقييد مدير الفرع وأحد الموظفين تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالى قرابة (1.5 مليون جنيه). 

تم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة دمياط) . 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترف أحدهم "شقيق زوجة مدير الفرع" بعلمه بتحركات مدير الفرع وحركة المبالغ المالية "دون علم مدير الفرع" حيث إستعان بالآخرين فى إرتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم (طبنجة صوت) والمبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية الامن العام دمياط الجديدة مكاتب البريد النيابة العامة الأجهزة الامنية فريق بحث جنائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

ارتفاع جنوني لـ الدولار.. الأخضر يتصدر قائمة العملات العالمية اليوم

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد حكم حبسه 6 سنوات..سعد لمجرد يخرج من السجن في هذه الحالة|فيديو

سطو مسلح على مكتب بريد بدمياط.. ضبط 3 المتهمين سرقوا 1.5 مليون جنيه

عمرو أديب يسخر من تداول أخبار عن تعرض مصر لـ زلزال أمس

الدفء يقترب .. الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة هذا الأسبوع

دعاء آخر الليل للرزق وتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. 20 كلمة لاترد

أغلى سيارة من مرسيدس في الكويت | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

قبل الصيف.. خبير تغذية يكشف عن الفواكه الشتوية المفيدة

مخلل الباذنجان المسلوق.. بوصفة جديدة

ظهور الشعر الأبيض علامة إصابتك بهذه الأمراض.. لن تتوقعها

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ