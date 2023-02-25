بإطلالة جذابة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت مي بفستان فوشيا بكم واحد ومكشوف وتميز الفستان بطيات بسيطة، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومنالناحيه الجماليه اعتمدت علي المكياج الالون الناعمه وتركت شعرها المموجه علي اكتافها،وحازت الصور على إعجابالمتابعين.



يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير“يوتيوب”.

أغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرفزكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.