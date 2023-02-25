شعبة المواد الغذائية: انخفاض الدواجن بالبورصة 16 جنيها

أعلن حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن بورصة الدواجن شهدت حالة من الهبوط السريع لتصل أسعار الدواجن البيضاء "أرض مزرعة" 65 جنيها بدلاً من 81 جنيها بانخفاض 16 جنيها.

واضاف المنوفى فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” ان السوق يشهد انخفاض حاد في أسعار الكتاكيت ابتداء من اليوم 25 فبراير ليصل سعره إلي11جنيها بعد وصوله إلى 30 جنيها بانخفاض 29 جنيه.

السوق المصري

وكان السوق المصري شهد حالة من ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير خلال الأيام الماضية وقد تم طرح أنواع دجاج مجمدة بأسعار أقل للمستهلك، مما أحدث حالة من الهدوء في السوق المحلية المصرية ويتم انخفاض لأسعار الدواجن بشكل عام خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وصل إلى 150 جنيها تقريبا وهو رقم مبالغ فيه وبالتالي ستسهم السوق الجديدة في انخفاض الأسعار وإحداث حالة من التوازن.