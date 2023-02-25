طاقة أمل.. الصحة : 80 % من أورام الثدي حميدة

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات المهمة والتثقيفية ، عن أورام الثدي وكيفية التعامل معها .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن كل أورام الثدي بتكون أورام سرطانية .. حيث أن هناك ما يقرب من 80% من أورام الثدي تكون أورام حميدة، ولذا ننصح السيدات بضرورة الكشف المبكر والمتابعة الدورية كل سنة مرة واحدة .

وقالت وزارة الصحة ، إن ضرورة الكشف تتمثل في شعور السيدة بالاطمئنان وتصحيحاً للمعتقدات الخاطئة التي تعد من أسباب خوف السيدات من الكشف والعلاج ، وهذا من الممكن أن يصل لمراحل متأخرة من المرض بسبب عدم معرفة السيدات بالمعلومة الصح.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أنه لابد من معرفة المعلومات الصحيحة ، مع مبادرة صحة المرأة اللي توفر الكشف مجاناً على أورام الثدي، الضغط، السكر، السمنة والصحة الإنجابية وكمان العلاج مجاني بأحدث البروتوكولات العالمية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المواعيد من ٩ صباحاً ل 3 مساءاً كل يوم ما عدا الجمعة، واعرفي مكان وحدتك عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 15335.