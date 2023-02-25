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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طاقة أمل.. الصحة : 80 % من أورام الثدي حميدة

أورام الثدي
أورام الثدي

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات المهمة والتثقيفية ، عن أورام الثدي وكيفية التعامل معها . 

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن كل أورام الثدي بتكون أورام سرطانية .. حيث أن  هناك ما يقرب من  80% من أورام الثدي تكون أورام حميدة،  ولذا ننصح السيدات بضرورة الكشف المبكر والمتابعة الدورية كل سنة مرة واحدة . 

وقالت  وزارة الصحة ، إن ضرورة الكشف تتمثل في شعور السيدة بالاطمئنان  وتصحيحاً للمعتقدات الخاطئة التي تعد من أسباب خوف السيدات من الكشف والعلاج ، وهذا من الممكن أن يصل لمراحل متأخرة من المرض بسبب عدم معرفة السيدات بالمعلومة الصح.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أنه لابد من معرفة  المعلومات الصحيحة ، مع مبادرة صحة المرأة اللي توفر الكشف مجاناً على أورام الثدي، الضغط، السكر، السمنة والصحة الإنجابية وكمان العلاج مجاني بأحدث البروتوكولات العالمية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المواعيد من ٩ صباحاً ل 3 مساءاً كل يوم ما عدا الجمعة، واعرفي مكان وحدتك عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 15335.

80% من أورام الثدي بتكون أورام حميدة

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