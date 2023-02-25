عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " ببني سويف

حملات طبية
حملات طبية

نظمت أمانة حزب      حماة الوطن  بمحافظة  بني سويف ، برئاسة المستشار حسن جعفر أمين الحزب بالمحافظة وإشراف محمد سعد أمين التنظيم بالحزب وبالتعاون مع أمانة مركز الفشن برئاسة نهي الأزهري  وأمانة الصحة برئاسة الدكتور ميخائيل  قافلة طبية مجانية بقرية الكنيسة  التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة، وذلك بالتعاون مع أمانة الصحة  بمركز الفشن ،تضمنت الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن الفريق  جلال هريدي  رئيس  الحزب ، وتوجيهات  اللواء أحمد العوضي  النائب الأول لرئيس الحزب ، واللواء طارق نصير أمين عام  الحزب  والدكتور احمد العطيفي  امين التنظيم العام  بالحزب .

وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 900 مواطن في تخصصات: أطفال، باطنة، أسنان، عظام، وسط إقبال كبير من المواطنين.

محافظ بني سويف يناقش نتائج حملات التفتيش على وحدات الجهاز الإداري والجهات الحكومية

توعية صحية لـ2000 مواطن.. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية في بني مزار

جاء ذلك بحضور نهي الأزهري أمين مركز الفشن وسلامة صقر  وضمت القافلة  الدكتور ميخائيل نساء وولاده ، الدكتور محمد كمال عظام الدكتورة اماني عزت اسنان الدكتور عمرو جراحه الدكتورة هدير عبد المنعم جلدية الدكتور طه ربيع باطنه الدكتورة حنان محمد معمل تحاليل الدكتورة محمد  اشاعه. 


كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحى للمواطنين عن الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.

ووعدت  نهى الازهري الحزب بالفشن الأهالي  انه جاري تغطيه باقي المركز من القوافل الطبية الصحية. 

الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ
الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " بني سويف"
الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ
الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " بني سويف"
الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ
الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " بني سويف"
الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ
الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " بني سويف"
WhatsApp Image 2023-02-25 at 12.11.31 AM
WhatsApp Image 2023-02-25 at 12.11.31 AM
بني سويف الأزهر محافظ بني سويف الجهات الحكومية التغذية السليمة التعاون الكشف الطبي محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

الصحة : ارتداء الكمامة يحمي من الاصابة بفيروس كورونا

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

سبحان الله .. أول تعليق من شوبير على فوز الهلال السوداني

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

أعراض تدل على إصابتك بفيروس الالتهاب الكبدي (ب)

موضوعات متعلقة

خدمات فنية وليالي رمضانية.. بروتوكول تعاون بين ثقافة بني سويف والشباب والرياضة

ترشيحاتنا

شقيق زوجة مدير الفرع زعيم العصابة.. ضبط المتهمين بالسطو على مكتب بريد بدمياط

رفض طعن المتهم بتلقي رشوة من شركة سيارات عالمية على سجنه 3 سنوات

ابنة نانسى عجرم تقتحم المسرح على والدتها .. شاهد ماذا حدث ؟

بعد هبوط أسعار الدواجن.. هل تواصل الانخفاض أم ترتفع مرة أخري؟

حكم الوصية بحرمان الابن العاق من الميراث.. تحذير نبوي للأب والأم

بيجو تكشف عن تحديث جديد لـ 508 | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت

6 أماكن غير متوقعة للاحتماء عند وقوع الزلازل

فصلت من العمل بسبب إجازة مرضية| تفاصيل صادمة

منها الأسماك.. أطعمة تعزز عمل الدماغ| موجودة في كل بيت

فيديو

انهيار سوزان نجم الدين وزوجة شادى زيدان لحظة تشييع جثمانه.. فيديو

عضها وضربها بتوحش.. حكم بسجن سعد لمجرد في قضية الفتاة الفرنسية |فيديو جراف

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد توضح حالة الجو خلال الأسبوع ..فيديو

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ