الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " ببني سويف

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف ، برئاسة المستشار حسن جعفر أمين الحزب بالمحافظة وإشراف محمد سعد أمين التنظيم بالحزب وبالتعاون مع أمانة مركز الفشن برئاسة نهي الأزهري وأمانة الصحة برئاسة الدكتور ميخائيل قافلة طبية مجانية بقرية الكنيسة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة، وذلك بالتعاون مع أمانة الصحة بمركز الفشن ،تضمنت الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن الفريق جلال هريدي رئيس الحزب ، وتوجيهات اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب والدكتور احمد العطيفي امين التنظيم العام بالحزب .

وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 900 مواطن في تخصصات: أطفال، باطنة، أسنان، عظام، وسط إقبال كبير من المواطنين.

جاء ذلك بحضور نهي الأزهري أمين مركز الفشن وسلامة صقر وضمت القافلة الدكتور ميخائيل نساء وولاده ، الدكتور محمد كمال عظام الدكتورة اماني عزت اسنان الدكتور عمرو جراحه الدكتورة هدير عبد المنعم جلدية الدكتور طه ربيع باطنه الدكتورة حنان محمد معمل تحاليل الدكتورة محمد اشاعه.



كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحى للمواطنين عن الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.

ووعدت نهى الازهري الحزب بالفشن الأهالي انه جاري تغطيه باقي المركز من القوافل الطبية الصحية.

الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " بني سويف"

الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " بني سويف"

الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " بني سويف"

الكشف على 900 مواطن فى قافلة طبية مجانية لـ" حماة الوطن " بني سويف"