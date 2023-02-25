وزير الصحة يزور مستشفى الأزهر التخصصي بدمياط.. ويوجه بعقد بروتوكولات تعاون

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومستشفى الأزهر الجامعي بمحافظة دمياط، لتشغيل خدمة الـ«جاما نايف» بمستشفى دمياط التخصصي، بما يساهم في توفير خدمات طبية متكاملة وشاملة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، مستشفى دمياط التخصصي، بمحافظة دمياط، صباح اليوم السبت، ترافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضمن سلسلة من زياراته الميدانية، لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي، والاطمئنان على جودة بيئة العمل الصحي، وتوافر كافة الفرق الطبية من جميع التخصصات، وتذليل أي عقبات أو تحديات التي قد تعيق العمل في المنظومة.

‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية بالوزارة، لزيارة مستشفى الأزهر الجامعي بمحافظة دمياط اليوم السبت، للتنسيق وتفعيل تشغيل خدمة الجاما نايف بأسرع وقت.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي لمستشفى دمياط التخصصي، والذي تصل طاقته الاستيعابية لـ 374 سرير، تشمل (داخلي، رعاية مركزة، الحضانات، طوارئ)، بالإضافة إلى 23 عيادة خارجية، حيث تفقد أقسام (الرعاية المركزة، والقسطرة القلبية ورعاية القسطرة، حضانات الأطفال) بالإضافة إلى اطمئنانه على الحالة الصحية للمرضى المقيميين بالأقسام الداخلية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأوضح أن الوزير، وجه بسرعة رفع كفاءة وتطوير بعض الأسرة الداخلية للمستشفى، وفقًا للجداول الزمنية، وذلك في إطار خطة الوزارة، للارتقاء بالمنظومة الصحية في كافة محافظات الجمهورية، كما اطلع على نسب الإشغال، حيث تردد على العيادات الخارجية 101 ألف و456 حالة، وعلى قسم الطوارئ 61 ألف و950 حالة، وتم إجراء 3 آلاف و800 عملية جراحية، و1000 حالة غسيل كلوي، خلال الفترة من شهر أغسطس الماضي وحتى يناير 2023.

‎وأكد «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار، يولي اهتمامًا كبيرًا بالجولات التفقدية الدوريٍة، للاطلاع على معدلات التطوير والإنجازات في المشروعات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، والتعرف على التحديات التي تواجه المنظومة، والعمل على تذليلها على الفور، ضمانًا لحصول المواطن المصري على أفضل خدمة صحية تتناسب مع المعايير العالمية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سيد عبد الجواد وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.