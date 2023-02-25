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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الكثير من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن في مصر، كثيرًا خلال الآونة الأخيرة، ما استدعى تدخلاً من الحكومة المصرية في محاولات لتخفيف العبء على المواطنين، حيث عكفت الدولة على توفير تلك السلع في منافذ بيع مخصصة بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق.

ما هي إلا أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك، وفي هذا السياق عملت الدولة المصرية على توفير السلع، متخذة بعض الإجراءات والقرارات التي من شأنها توفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة، ومن أهم تلك السلع الدواجن والأرز … 

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انخفاض أسعار الدواجن 

طرحت الدولة المصرية ما يقرب من 100 ألف طن من الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل في الأسواق بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق حيث يبلغ سعر الكيلو منها حوالي 65 جنيهًا و 95 جنيهًا لـ 1.5 كجم، و 71.5 جنيه لوزن الـ 1100 جرام و 78 جنيهًا لوزن الـ 1200 جرام، إلى جانب اهتمام الدولة المصرية باستيرادها من دول خالية من أمراض الدواجن، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للمواطنين.

ساهم انتشار الدواجن المستوردة في الأسواق في تقليل الطلب على الدواجن المحلية التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة، ما يساهم في خفض سعرها نظرًا لزيادة المعروض مقابل قلة الاستهلاك.

أسعار الفراخ في الأسواق اليوم 

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق، اليوم السبت، حيث بلغ سعرها في المزارع بسعر 79 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بسعر 84 جنيهًا، وفي نفس التوقيت بلغ سعر الكيلو من الفراخ البلدي 100 جنيه للكيلو.

سعر الكيلو من الفراخ الساسو الحمراء 97 جنيهًا 

سعر الكيلو من الفراخ الأمهات 74 جنيهًا 

كيلو البانية بلغ سعره 185 جنيهًا

كيلو الكبد والقوانص بلغ سعره 90 جنيهًا 

كيلو الأوراك بسعر 96 جنيهًا 

كيلو الاجنحة بسعر 61 جنيها

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر 132 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي 140 جنيها، والبيض الأبيض بلغ سعر الكرتونة منه 130 جنيها.

أسعار الأرز في الأسواق 

سجلت أسعار الأرز الشعير تراجعات حادة خلال اليومين الماضيين بقيمة بلغت 1000 جنيه للطن، وذلك على خلفية قرار التمون باستيراد 50 ألف طن، وفقًا لتصريحات رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، لـ صدى البلد.

سجل سعر كيلو الأرز في الأسواق متوسط ما بين 23 و 26 جنيهًا للكيلو، بينما يصل كيلو الأرز الفاخر إلى 28 جنيهًا.

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