عصام عمر يكشف سبب تردده في تقديم شخصية عاطف بمسلسل بالطو

كشف الفنان الشاب عصام عمر بطل مسلسل بالطو المعروض حاليا على watch i، حقيقة رفضه لتقديم المسلسل في بداية التحضير له.

وقال عصام في تصريح خاص لصدى البلد أنه تربطه علاقة صداقة قوية بمخرج المسلسل عمر المهندس، وسبب تردده في تقديم شخصية عاطف لأنه كان يظن أنه لايستطيع تقديم شخصية الدكتور في أول بطولة له،الا أن عمر أقنعه بالشخصية وبدأ التحضير لها قبل بداية التصوير بعدة أشهر.

وتابع عصام أنه سعيد بردود الأفعال تجاه العمل والنجاح الكبير الذي حققه على السوشيال ميديا والجمهور العادي متمنيا ان تنال الحلقات القادمة إعجاب الجمهور.

مسلسل بالطو يتصدر نسب المشاهدة

تمكن مسلسل بالطو من تصدر نسب المشاهدة فى مصر عبر منصة watch it ، حيث احتل العمل المركز الاول من أصل 10 مراكز هم الاعلي فى قائمة المشاهدة.

وأحتل بالطو المركز الاول بعد طرح سادس حلقاته ، بعدما كان يحتل مسلسل الاصلي هذة المرتبة خلال الفترة الماضية .

أبطال مسلسل بالطو :



يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود وعصام عمر، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد