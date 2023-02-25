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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصديق المقرب لأمير كرارة.. إسلام حافظ يكشف تفاصيل شخصيته في سوق الكانتو

إسلام حافظ
إسلام حافظ

كشف الفنان إسلام حافظ عن مشاركته في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل سوق الكانتو والذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم ومن المفترض عرضه علي شاشة قناة dmc.

وقال إسلام حافظ في تصريحات صحفية له اليوم السبت إنه يقدم في العمل شخصية الصديق المقرب من بطل العمل الفنان أمير كرارة؛ رافضًا الكشف عن أي تفاصيل أخري تخص الدور أو العمل؛ ومؤكدا أن التجربة ستكون مفاجأة للجمهور .

وكان قد طرح النجم أمير كرارة الأربعاء الماضي، بوسترات مسلسله الجديد سوق الكانتو والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور على مواقع التواصل، خاصة بسبب الأجواء التاريخية والإطلالات المختلفة لأبطال المسلسل على البوسترات.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، إسلام حافظ، مها نصار، وعدد كبير من الفنانين من بينهم عبدالعزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس.

إسلام حافظ الفنان إسلام حافظ سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو

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