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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقت 20 ألف جنيه من زوجها.. الداخلية تكشف حقيقة نهب محل ذهب بقنا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية في كشف حقيقة مقطع الفيديو الذى تداولته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام سيدتين بسرقة محل مشغولات ذهبية بقنا.

وتتمثل فى أنه بتاريخ 8 فبراير الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من (عامل بمحل مشغولات ذهبية) بقيام سيدتين بالتعدى عليه وإحداث إصابته بقصد سرقته.

وتم ضبطهما بمعاونة الأهالى وبمواجهتهما إعترفت إحداهما بإنفاقها مبلغ مالى 20 ألف جنيه خاص بزوجها على متطلباتها الشخصية، ولخشية إفتضاح أمرها قامت بالإتفاق مع الثانية على سرقة المجنى عليه بالمغافلة لتوفير المبلغ المالى، وتوجهتا للمحل وقامتا بإرتكاب الواقعة على النحو  المشار إليه ولم تتمكنا من الإستيلاء على أية مسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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