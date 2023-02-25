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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الجميلة منيرفا .. ما سبب اختفاء بطلة سلام يا صاحبي فجأة ؟

منيرفا
منيرفا

يعتبر فيلم سلام يا صاحبي أحد أبرز الأفلام السينمائية القديمة، التي لا يزال الجميع يهوى مشاهدتها إلى الآن، حيث جمع مجموعة من ألمع النجوم الذين قاموا بتأدية قصة فنية مميزة بطريقة علقت في أذهان جميع جماهير السينما.

على الرغم من قلة أعمال الفنانة منيرفا، إلا أنها تركت بصمة في أذهان الجماهير، خاصة في فيلم «سلام يا صاحبي»، حيث لفتت الأنظار وكسبت قلوب الجميع في دورها مع الزعيم عادل إمام، وما أثار حالة من الجدل حولها اختفاؤها المفاجئ، واعتزالها الفن، فما سبب اختفاء منيرفا بطلة فيلم سلام يا صاحبي؟

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ما لا تعرفه عن الفنانة المعتزلة منيرفا 

تعتبر الفنانة منيرفا واحدة من أبرز الفنانات اللاتي قدمن دور الإغراء في الفن المصري في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وساعدها جمالها على إقبال المخرجين والمنتجين على إسناد المشاهد الجريئة إليها.

قدمت الفنانة منيرفا العديد من الأدوار المساعدة إلا أنها لم تنل حظها في تقديم الأدوار الكبيرة، منذ أن بدأت مسيرتها الفنية أواخر السبعينيات، بفيلم « أنقذوا هذه العائلة» عام 1979م، ثم فيلم « ليلة بكى فيها القمر » بالعام التالي، وتوالت أعمالها الفنية بتقديم « سلام ياصاحبي، احترس عصابة النساء، عفوا زوجتي العزيزة، مين فينا الحرامي».

سبب اختفاء الفنانة منيرفا

الاسم الحقيقي للفنانة المعتزلة منيرفا، هو منيرة أحمد خشبة، وهي شقيقة الراقصة المصرية حنان، وعلى الرغم من تحقيقها شهرة واسعة، إلا أنها قررت اعتزال الفن نهائيًا عام 1994م، واختفت تمامًا عن الأضواء، وانقطعت أخبارها عن الصحافة والإعلام، حيث كان آخر أعمالها الفنية فيلم « قدارة» مع الفنانة فيفي عبده.

قررت الفنانة منيرة أحمد خشبة، الشهيرة بـ منيرفا، اعتزال الفن والاختفاء تمامًا عن الأضواء بسبب زواجها وهجرتها مع زوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تعد حتى الآن ولا يعرف أحد عنها أي شيء.

منيرفا عادل إمام الزعيم سلام ياصاحبي ليلة بكى فيها القمر

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