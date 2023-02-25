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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وست هام يقسو على نوتنجهام فورست برباعية في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

اكتسح فريق وست هام يونايتد نظيره نوتنجهام فورست، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 70 عن طريق داني إنجز، ثم عن طريق نفس اللاعب جاء الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وسجل ديكلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة 78، ثم أختتم الرباعية اللاعب ميكائي أنطونيو بتسجيله هدف في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق وست هام المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

نوتنجهام فورست وست هام يونايتد الدوري الانجليزي الممتاز ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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