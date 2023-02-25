وست هام يقسو على نوتنجهام فورست برباعية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق وست هام يونايتد نظيره نوتنجهام فورست، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 70 عن طريق داني إنجز، ثم عن طريق نفس اللاعب جاء الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وسجل ديكلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة 78، ثم أختتم الرباعية اللاعب ميكائي أنطونيو بتسجيله هدف في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق وست هام المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.