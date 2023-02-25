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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العيادات المسائية.. مشروع قومي مهم في الرعاية الصحية للمواطنين

صدى البلد

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بانتظام العمل في مستشفى جراحات اليوم الواحد، بمدينة رأس البر، وذلك خلال جولة الوزير في دمياط، اليوم السبت، يرافقه المحافظ الدكتورة  منال عوض.

تأتي زيارة الوزير، لمحافظة دمياط، ضمن عدد من جولاته الدورية، لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي، والاطمئنان على توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أهمية مستشفى جراحات اليوم الواحد، برأس البر، من الناحية الجغرافية، حيث يخدم عددا كبيرا من سكان المنطقة، والمناطق المجاورة، إلى جانب دوره في تقديم الرعاية العاجلة لمصابي حوادث الطرق، موجها بزيادة المساحات الخضراء لتوفير بيئة صحية للمواطنين.


وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام (الرعاية المركزة، العمليات الجراحية، الداخلي، الطوارئ) بالإضافة إلى العيادات الخارجية وعدها 9 عيادات متنوعة، كما تابع معدلات التردد، حيث استقبلت العيادات الخارجية 18 ألف و206 حالات، واستقبل قسم الطوارئ 15 ألف و850 حالة، وتم إجراء 140 جلسة غسيل كلوي، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى أغسطس 2022.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص خلال الجولة على متابعة سير العمل بالعيادات المسائية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن العيادات المسائية تعد مشروعًا قوميًا هامًا يساهم في استدامة النظام الصحي، ويوفر الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، حيث بلغ إجمالي الترددات 4 آلاف و534 حالة على مستوى المحافظة، وذلك في التخصصات التي شملت (أسنان، جراحة، مسالك، أنف وأذن، نساء وتوليد، باطنة، عظام، أطفال، علاج طبيعي، جراحة، أطفال، حميات، علاج طبيعي، جلدية)، كما وجه بضرورة التوسع بالعيادات الخارجية على مستوى المحافظة.


رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سيد عبدالجواد وكيل الوزارة بدمياط، والدكتور بيتر وجيه نائب أمانة رئيس المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي مدير الرقابة الداخلية بالوزارة.


يُذكر أن الوزير، قام بجولة تفقدية صباح اليوم السبت، بمحافظة دمياط، وزار خلالها عددا من المنشآت الطبية شملت (مركز صحة أسرة ثاني، دمياط التخصصي، مركز أورام دمياط، المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي، دمياط العام، فاراسكور المركزي، كفر سعد المركزي، الصحة النفسية والأمراض العصبية وعلاج الإدمان، المركز الطبي العام).

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