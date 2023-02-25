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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيش سينما نضيفة .. 5 صور وضعت إنتصار فى مأزق

صدى البلد

أكدت الفنانة انتصار ، أنها لا تفهم معنى جملة "سينما نظيفة" ، مشيرة إلى أن سبب انتشار هذه الجملة هو الصحفيين ومعدين البرامج.

وقالت انتصار خلال لقائها في برنامج "سوبت لايت" من تقديم شيرين سليمان عبر قناة "صدى البلد": مش فاهمه جملة "السينما النظيفة" دا صحفي طلعها من غير ما يقصد، مفيش الكلمة دي وترجمتها مش موجودة وأتمنى إننا نبطل نرددها، في جمل ملهاش ترجمة في القاموس، لكن معدين البرامج بيستخدموها لأنها مادة ثرية وكلام كبير وهيعمل تريند، مع أن في موضوعات أهم ممكن نتكلم فيها، بدل النظيفة والمايوه، هو في مايوهات أنا نفسي أشوف فيلم فيه مايوه حتى لو رجالي، قعدنا نقول كلام بدأت الناس تتأثر بيه مفيش فيلم صيفي فيه بحر زي أفلام زمان في السبعينيات والستينيات.

وبعد تصريحاتها المثيرة ننشر لكم مجموعه من الصور وضعت انتصار فى مأزق..

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