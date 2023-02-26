هل تحرم زوجة الأب قبل الدخول بها.. الإفتاء تجيب

رجل توفي وقد عقد عقده على بنت ولم يدخل بها. فهل يجوز زواجها لابنه أم لا.. سؤال ورد لدار الافتاء المصرية.

وقال الدار إنه يحرم على الرجل زوجة أصله بمجرد العقد الصحيح؛ دخل بها أو لاوعلى هذا: فلا يجوز للولد المذكور أن يتزوج بزوجة أبيه وإن لم يدخل بها ولم يختلِ بها الأب.

حكم الزواج من زوجة الأب بعد الطلاق ؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول صاحبه "تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل آخر فطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها؟.

هل يجوز للابن الزواج من طليقة أبيه؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، أنه لا يجوز لابن الرجل الأول أن يزوجها، فبمجرد كتب الكتاب حرمت على آبائه وأبنائه، فهذه السيدة صارت زوجة الأب فالله يقول في كتابه العزيز "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".

حكم الزواج بـ أخت الأخت من الرضاعة.. على جمعة يجيب

وأشار إلى أن النكاح يطلق في اللغة على العقد والوطء، وكتب الكتاب يكفي في الزواج، فلو عقد على المرأة وتوفي صارت المرأة أرملة له حتى لو لم يدخل بها، وهذا يعني أنه يجب عليها العدة وتستحق الميراث ويقوم الموت مقام الدخول.

وعلى العكس من ذلك، فلا يجوز للأب أن يتزوج من زوجة الابن التي طلقها ابنه سواء دخل بها أو لم يدخل.

حكم الزواج بـ أخت الأخت من الرضاعة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « شقيقتي لها أخت من الرضاعة، فهل يجوز لي أن أتزوج هذه الأخت؟».

وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقته قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُه أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، والمسألة تختلف فى الحكم معه.

وأضاف « جمعة» فى إجابته أن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليه، فلا يكون أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي له أن تتزوج منها.

ونوه المفتي السابق إلى أنه فى حال كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أخته من أمه فإنها حينئذٍ تكون أختًا له أيضًا من الرضاعة، وليس له أن يتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.

هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أخيه بعد الطلاق؟

ذكرت دار الإفتاء أنه يجوز للأخ الزواجُ من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدَّتها، شريطة خلوِّها من الموانع الشرعية.

وأوضحت في فتوى لها عبر موقعها الرسمي أن الموانع الشرعية للزواج منها ما هو مؤبد كالنسب والرضاع، وغير مؤبد كمانعي العدد والمرض.