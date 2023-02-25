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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة | طلائع الجيش يشارك في البطولة العربية للأندية مع الأهلي والزمالك

طلائع الجيش يشارك
طلائع الجيش يشارك فى البطولة العربية للأندية .

تقرر مشاركة فريق طلائع الجيش لكرة القدم فى البطولة العربية للأندية التى ستنطلق مبارياتها التمهيدية فى شهر مارس القادم ، ويشارك فى البطولة من مصر ناديا الأهلى والزمالك.


جاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية بعد حصوله على المركز الرابع محققاً المربع الذهبى عن جداره الموسم الماضى 2021 / 2022 برصيد 56 نقطة ، متفوقا على فيوتشر الذي امتلك نفس رصيد النقاط ، لكن بالمواجهات المباشرة تفوق طلائع الجيش حيث فاز الطلائع على فيوتشر بهدف نظيف ذهاباً وإياباً ، ولولا اختيارات إتحاد الكرة للأندية المشاركه في دوري الأبطال الإفريقي وبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي اعتمدت علي ترتيب الأندية في نهاية الدور الأول لشارك طلائع الجيش في بطولة الكونفدرالية .

ليشارك الطلائع في البطولة العربية ، وهي البطولة التي شارك فيها الطلائع مرتين من قبل عندما حل رايع الدورى العام موسم 2006 / 2007 ، 2007  / 2008  ، وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع منذ صعوده لدورى الأضواء والشهرة .


كان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .

من جانبه قال اللواء أيمن المصرى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش أن النادى ينتظر وصول التعليمات التنظيمية للبطولة العربية وموعد التصفيات التمهيدية المؤهلة للنهائيات التى ستنطلق خلال شهر مارس القادم .

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