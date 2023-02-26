عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيكيه يريد العودة.. شاكيرا تثير الجدل من جديد

شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

أكدت المطربة شاكيرا أن زوجها السابق جيرارد بيكيه أراد أن يتصالح معها بعد انفصالهما، وقالت انه يريد العودة إليها بعد انفصالهما.

ووفقا لموقع “انترناشيونال نيوز”، جاء هذا الجدل بعد نشر أغنيتها قبل أيام، والتي قصدت بكلماتها صديقها السابق بيكيه، وأحدث أغنية لكارول جي بعنوان TGQ.

txt

شاكيرا الغلابة.. أين اختفت نورا السباعي بعد خسارة 70 كيلو من وزنها؟

txt

سمع كلام أمه وسكت.. فيديو صادم لوالدة بيكيه تضرب النجمة شاكيرا في وجوده

وأشارت صاحبة أغنية “واكا واكا” إلى ان نجم برشلونة يريد العودة إليها بعد الانفصال لكنها ليست غبية للتصالح معه بعد أن خدعها.

بيكيه يريد العودة إلى شاكيرا

وقالت المغنية الكولومبية في الأغنية: "إذا كنت تعلم أنني لا أكرر أخطائي ، أخبر طفلك الجديد أنني لا أتنافس من أجل الرجال" .

في معارضة واضحة لطالبة العلاقات العامة البالغة من العمر 23 عامًا ، قالت: "رؤيتك مع الطالبة الجديدة تؤذيني، لكني الآن أركز علي. ما عشناه ، لقد نسيت ، وهذا ما أزعجك."

تتابع شاكيرا في أغنيتها الجديدة "لم تعد مرحبًا بك هنا ، وما ألقته حبيبتك في وجهي ، لا يزعجني أو يجعلني أضحك" .

أعلنت شاكيرا وجيرارد، وهما أبوان لولدين، انفصالهما في يونيو 2022 بعد علاقة استمرت 12 عامًا دون الكشف عن سبب انفصالهما.

بعد فترة وجيزة من انفصالهما، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن شاكيرا انفصلت عن جيرارد بيكيه لأنه خدعها وكان على علاقة على فتاة أخرى عشرينية.

بعد شهرين من انفصالهما، خرج جيرارد مع صديقته الجديدة وجعل لاحقًا علاقتهما الرومانسية رسمية على موقع انستجرام.

انفصال بيكيه انفصال بيكيه وشاكيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

بعد الهزة الأرضية بالسويس.. البحوث الفلكية تكشف مناطق النشاط الزلزالي في مصر|تفاصيل

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

ترشيحاتنا

بيكيه يريد العودة.. شاكيرا تثير الجدل من جديد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 26-2-2023

حكم صيام وقيام ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء ترد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من قطاع غزة

الشباب والرياضة: تحديد القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك مسئولية مجلس الإدارة فقط

اتحاد الغرف التجارية: الكميات المستوردة من الدواجن لا تؤثر على الصناعة المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

الناس بتدور عليه .. إليكِ طريقة عمل الدجاج النباتي

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ