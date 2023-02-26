بيكيه يريد العودة.. شاكيرا تثير الجدل من جديد

أكدت المطربة شاكيرا أن زوجها السابق جيرارد بيكيه أراد أن يتصالح معها بعد انفصالهما، وقالت انه يريد العودة إليها بعد انفصالهما.

ووفقا لموقع “انترناشيونال نيوز”، جاء هذا الجدل بعد نشر أغنيتها قبل أيام، والتي قصدت بكلماتها صديقها السابق بيكيه، وأحدث أغنية لكارول جي بعنوان TGQ.

وأشارت صاحبة أغنية “واكا واكا” إلى ان نجم برشلونة يريد العودة إليها بعد الانفصال لكنها ليست غبية للتصالح معه بعد أن خدعها.

بيكيه يريد العودة إلى شاكيرا

وقالت المغنية الكولومبية في الأغنية: "إذا كنت تعلم أنني لا أكرر أخطائي ، أخبر طفلك الجديد أنني لا أتنافس من أجل الرجال" .

في معارضة واضحة لطالبة العلاقات العامة البالغة من العمر 23 عامًا ، قالت: "رؤيتك مع الطالبة الجديدة تؤذيني، لكني الآن أركز علي. ما عشناه ، لقد نسيت ، وهذا ما أزعجك."

تتابع شاكيرا في أغنيتها الجديدة "لم تعد مرحبًا بك هنا ، وما ألقته حبيبتك في وجهي ، لا يزعجني أو يجعلني أضحك" .

أعلنت شاكيرا وجيرارد، وهما أبوان لولدين، انفصالهما في يونيو 2022 بعد علاقة استمرت 12 عامًا دون الكشف عن سبب انفصالهما.

بعد فترة وجيزة من انفصالهما، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن شاكيرا انفصلت عن جيرارد بيكيه لأنه خدعها وكان على علاقة على فتاة أخرى عشرينية.

بعد شهرين من انفصالهما، خرج جيرارد مع صديقته الجديدة وجعل لاحقًا علاقتهما الرومانسية رسمية على موقع انستجرام.