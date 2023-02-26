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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء القنوت في صلاة الفجر.. هل يجوز تكراره مرتين في ليلة واحدة؟

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دعاء القنوت في الفجر بحسب الإمام مالك والإمام الشافعي، سنة وليس أمرًا ملزمًا للمصلي، لافتا إلى أن ترك القنوت في صلاة الفجر لا يبطلها وتعتبر الصلاة صحيحة.

وأوضح أمين الفتوى، أنه من الأولى والأفضل دعاء القنوت في صلاة الفجر، وذلك تقربا من الله تبارك وتعالى وامتثالا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة صلاة القنوت" أي صلاة الليل، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: 

"اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.

 اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك".. رواه البخاري

هل يجوز القنوت مرتين في ليلة واحدة 

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن دعاء القنوت في صلاة الفجر فعل العلماء والفقهاء على مر السنين والقرون والمواظبة عليه مستحب لفضل الدعاء في هذا الوقت.

وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين القنوت جائز ويحبذ في صلاة الوتر أيضا لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي هل من سائل فأعطيه ؟ كما جاء في الحديث القدسي.

 وأوضح عاشور قائلا:  الإمام الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة الكبار قال: عليكم بالقنوت في صلاة الفجر ومن نسيه فليصل سجدتين سهو وهذا إن دل فإنما يدل على فضل القنوت في صلاة الفجر، أما بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم فهناك من الأحاديث قالت إنه كان يقنت دائما وأحاديث أخرى قالت إنه لم يقنط ابدا والعلامة أبو حجر العسقلاني قال إن هذه الأحاديث مضطربة .

 

 

 

 

دعاء القنوت صلاة الفجر هل يجوز القنوت مرتين في ليلة واحدة

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