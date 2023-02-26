نشرة المرأة.. أطعمة تجنبها للوقاية من النقرس ومواد كيميائية في الشامبو ومستحضرات التجميل مرتبطة بالسرطان

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل أرز الريزو كنتاكي لعشاقة، بطريقة سهلة وسريعة وبأبسط المقادير.



ينصح الكثير من الأطباء وبالأخص أطباء العظام المواظبة على التمارين لذلك نقدم لك، من خلال السطور التالية فوائد تمارين الإطالة.



1_ تحسين أدائك في الأنشطة البدنية.

2_تقليل مخاطر الإصابات.

3_المساعدة في تحريك مفاصلك بكامل نطاق حركتها.

ذكرت الأبحاث أن الفثالات الموجودة في مستحضرات التجميل يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسرطان.

وجد بحث جديد، نُشر في مجلة Clinical Endocrinology and Metabolism ، أن الفثالات في الشامبو ومستحضرات التجميل الأخرى يمكن أن تزيد من خطر إصابة النساء بمرض السكري بنحو الثلثين.

عادة ، يمكن أن يكون لون البول أصفر فاتح أو أصفر إلى شفاف، لكن بالنسبة للمرأة الحامل، يمكن أن يتغير لون البول إلى الأصفر الداكن.

الحمل له تأثير كبير على عمل الكلى، كما أن تناول الفيتامينات والأدوية الروتينية التي يتم تتناولها المرأة أثناء الحمل إلى جانب التغييرات في النظام الغذائي تؤثر على لون البول.

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب نوبات حادة ومفاجئة من الالتهاب، وقد يظهر أيضًا في الكاحل أو الركبة أو الكوع أو اليد أو الرسغ.

تؤدي نوبة النقرس "المفاجئة" إلى حدوث "ألم شديد وتورم في المفصل"، والذي قد ينتفخ ويتحول إلى اللون الأحمر.