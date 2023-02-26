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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أطعمة تجنبها للوقاية من النقرس ومواد كيميائية في الشامبو ومستحضرات التجميل مرتبطة بالسرطان

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

طريقة عمل أرز الريزو.. بأبسط المقادير

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل أرز الريزو كنتاكي لعشاقة، بطريقة سهلة وسريعة وبأبسط المقادير.

تساعد على الاستشفاء سريعا.. 10 فوائد لـ تمارين الإطالة


ينصح الكثير من الأطباء وبالأخص أطباء العظام المواظبة على التمارين لذلك نقدم لك، من خلال السطور التالية فوائد تمارين الإطالة.
 

1_ تحسين أدائك في الأنشطة البدنية.
2_تقليل مخاطر الإصابات.
3_المساعدة في تحريك مفاصلك بكامل نطاق حركتها.

خبراء يحذرون: المواد الكيميائية في الشامبو ومستحضرات التجميل مرتبطة بالسرطان

ذكرت الأبحاث أن الفثالات الموجودة في مستحضرات التجميل يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسرطان.

وجد بحث جديد، نُشر في مجلة Clinical Endocrinology and Metabolism ، أن الفثالات في الشامبو ومستحضرات التجميل الأخرى يمكن أن تزيد من خطر إصابة النساء بمرض السكري بنحو الثلثين.

لماذا يحدث تغير في لون البول أثناء الحمل؟

عادة ، يمكن أن يكون لون البول أصفر فاتح أو أصفر إلى شفاف، لكن بالنسبة للمرأة الحامل، يمكن أن يتغير لون البول إلى الأصفر الداكن.

الحمل له تأثير كبير على عمل الكلى، كما أن تناول الفيتامينات والأدوية الروتينية التي يتم تتناولها المرأة أثناء الحمل إلى جانب التغييرات في النظام الغذائي تؤثر على لون البول.

أطعمة يجب تجنبها للوقاية من النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب نوبات حادة ومفاجئة من الالتهاب، وقد يظهر أيضًا في الكاحل أو الركبة أو الكوع أو اليد أو الرسغ.

تؤدي نوبة النقرس "المفاجئة" إلى حدوث "ألم شديد وتورم في المفصل"، والذي قد ينتفخ ويتحول إلى اللون الأحمر.

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