تساعد على الاستشفاء سريعا.. 10 فوائد لـ تمارين الإطالة

ينصح الكثير من الأطباء وبالأخص أطباء العظام المواظبة على التمارين لذلك نقدم لك، من خلال السطور التالية فوائد تمارين الإطالة.



1_ تحسين أدائك في الأنشطة البدنية.

2_تقليل مخاطر الإصابات.

3_المساعدة في تحريك مفاصلك بكامل نطاق حركتها.

4_ زيادة تدفق الدم إلى العضلات.

5_ تمكين العضلات من تقديم أداء أكثر فعالية.

6_ تحسين قدرتك على أداء الأنشطة اليومية.

7_ حمايه العضلات من الشد والتمزق والالتواء، بالإضافة إلى حماية العمود الفقري من الإصابة بأي مخاطر.

8_منح الجسم المرونة الكافية.

9_ترخية مفاصل الجسم وأربطته وعضلاته.

10_ المساعدة على سرعة الاستشفاء للعضلات.



أساسيات تمارين الإطالة



قبل ممارسة تمارين الإطالة، تأكد من أنك تؤديها على نحو آمن وفعال. رغم أنه يمكنك ممارسة تمارين الإطالة في أي وقت وأي مكان، فإن الأداء الصحيح هو ما يجب التركيز عليه، تمارين الإطالة الخطأ قد تضر أكثر مما تنفع.

اتّبع هذه النصائح لممارسة تمارين الإطالة بأمان وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لا تعتبر تمارين الإطالة إحماءً، قد تؤذي نفسك إذا مارست تمارين الإطالة حينما تكون عضلاتك باردة. لذا قبل ممارسة تمارين الإطالة، ابدأ بالإحماء عن طريق المشي الخفيف أو الهرولة أو ركوب الدراجات الهوائية بشدة منخفضة لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، والأفضل من ذلك أن تمارس تمارين الإطالة بعد الانتهاء من تمارينك حتى تكون عضلاتك دافئة.

ركِّز على المجموعات العضلية الرئيسية. ركِّز في تمارين الإطالة على المجموعات العضلية الرئيسية مثل ربلة ساقك (البطة) وفخذيك ووركيك وأسفل ظهرك وعنقك وكتفيك، تأكد من قيامك بالإطالة لكلا الجانبين.

وأدِي تمارين الإطالة كذلك لعضلاتك ومفاصلك التي تستخدمها بشكل منتظم.

لا ترتد، قم بالإطالة بحركة سلِسة، دون ارتداد. يمكن للارتداد خلال قيامك بالإطالة أن يضر بعضلاتك وقد يتسبب في الواقع في حدوث شد عضلي

اثبت على الإطالة، تنفَّس بشكل طبيعي واثبت على كل إطالة لمدة 30 ثانية، وفي المناطق التي بها مشكلات، قد تحتاج للثبات لحوالي 60 ثانية.

واظب على تمارين الإطالة، يمكن أن تستغرق تمارين الإطالة وقتًا طويلًا. ولكن يمكنك تحقيق أقصى فائدة عن طريق ممارسة تمارين الإطالة بانتظام، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل كل أسبوع، وحتى لو مارست تمارين الإطالة مدة 5 إلى 10 دقائق في المرة ستكون مفيدة لك.