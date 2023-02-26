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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا يحدث تغير في لون البول أثناء الحمل؟

لماذا يحدث تغير
لماذا يحدث تغير في لون البول أثناء الحمل؟

عادة ، يمكن أن يكون لون البول أصفر فاتح أو أصفر إلى شفاف، لكن بالنسبة للمرأة الحامل، يمكن أن يتغير لون البول إلى الأصفر الداكن.

الحمل له تأثير كبير على عمل الكلى، كما أن تناول الفيتامينات والأدوية الروتينية التي يتم تتناولها المرأة أثناء الحمل إلى جانب التغييرات في النظام الغذائي تؤثر على لون البول.

لماذا يحدث تغير في لون البول أثناء الحمل؟

 

فيما يلي قائمة بالأسباب التي قد تكون سببًا محتملاً لتغير لون البول أثناء الحمل:

نقص الماء في الجسم ، أي الجفاف.
التهابات المثانة البولية. 
التهابات المسالك البولية أو التهابات المسالك البولية. 
التغييرات في النظام الغذائي أثناء الحمل.
الأدوية والفيتامينات التي يتم تناولها أثناء الحمل.
وجود دم في البول .
حصوات الكلى وأمراضها.


كيف تلاحظ تغيرات في لون البول أثناء الحمل؟

تؤكد الكثير من النساء حملهن باستخدام مجموعة أدوات اختبار الحمل المنزلية القائمة على البول بعد حوالي أسبوعين من الحمل، يمكن لمجموعة أدوات اختبار الحمل أن تكتشف بسهولة وجود موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية. يتم إفراز هذا الهرمون في الجسم أثناء الحمل. يتم إنتاجه في المشيمة التي تغذي البويضة الملقحة المزروعة في جدران الرحم.

تزداد مستويات موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية بشكل مفاجئ والأكثر خلال الأشهر الثلاثة الأولى. يتناقص تدريجياً في الأشهر الستة المتبقية.

اختبارات البول التي يمكن إجراؤها أثناء الحمل

يساعد تحليل البول الطبيب على اكتشاف المشكلات المتعلقة بالحمل إن وجدت في الوقت المناسب، تساعد الاختبارات على تشخيص التهابات الكلى والسكري.

يشار إلى اضطرابات الكلى أو التهاب المسالك البولية بسبب ارتفاع مستوى البروتين في البول. يمكن أن يشير وجود خلايا الدم الحمراء أو كريات الدم الحمراء أيضًا إلى وجود عدوى في المسالك البولية. تشير مستويات السكر المرتفعة إلى الإصابة بسكري الحمل، وهو أمر محتمل في الثلث الثاني من الحمل.

لا تفوتي أبدًا أو تؤخري اختبارات البول أثناء الحمل لأنها يمكن أن تساعد طبيبك في تشخيص أي اضطراب غير عادي في الجسم.  

ما هي الدلالة التي تحتاجها لزيارة طبيبك؟

يعد تغير لون البول أمرًا طبيعيًا أثناء الحمل، تمامًا مثل التغييرات الأخرى التي يمر بها الجسم، كما أن التغير في لون البول ليس دائمًا مؤشرًا على وجود مشكلة أساسية، ويمكن أن يكون ببساطة نتيجة للجفاف، وشرب المزيد من الماء سيحل المشكلة.

لذلك، إذا لاحظت تغيرًا في لون البول، فلا داعي للذعر أو الشعور بالخوف، واشرب كمية كافية من الماء، وإذا لم يتغير لون البول إلى طبيعته، قم بزيارة طبيبك.

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