نشرة المرأة.. 11 نوع طعام يجنبك الحمل بعد الجماع بشكل طبيعي.. 5 طرق لعلاج عسر البلع

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

لتحديد النسل ... 11 نوع طعام يجنبك الحمل بعد الجماع بشكل طبيعي

يرغب العديد من الأزواج في الحمل ولكن فقط بالتخطيط المناسب وعندما يكونون مستعدين لإنجاب طفل لمنع الحمل غير المرغوب فيه، تستخدم العديد من النساء حبوب منع الحمل الأخرى أو وسائل أخرى لكن من المحتمل أن تتخلى عن حبوب منع الحمل أو تمارس الجماع دون أي وسيلة لمنع الحمل.

تشعر بأن شيئًا ما عالق في الحلق.. 5 أشياء نفذها فورا

عسر البلع ،تُعرف الحالة التي لا تستطيع بسببها ابتلاع الطعام في الحلق باسم عسر البلع السبب الأكثر شيوعًا لحدوث عسر البلع هو أن الطعام عالق في المريء أثناء تناول الطعام من المحتمل أن تكون هذه حالة خطيرة لأن الطعام العالق يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسالك الهوائية، مما يجعل الشخص يلهث لالتقاط أنفاسه.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي لعشاق البسبوسة وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ .

نظام غذائي لخسارة السعرات الحرارية الزائدة في غضون شهر

تتضمن خطة النظام الغذائي إلى حد كبير نظامًا غذائيًا نباتيًا يساعد على إنقاص الوزن في 4 أسابيع. أصبح الآن اتباع نظام غذائي أكثر ذوقًا مع هذه الخطة اللذيذة لإنقاص الوزن!

كشف موقع هيلثي عن نظام غذائي لإنقاص الوزن .