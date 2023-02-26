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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلاروسيا: تعبئة 1.5 مليون مواطن لدعم الجيش حال إعلان الطوارئ

صدى البلد

أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، أن بلاده ستتمكن من تعبئة 1.5 مليون مواطن ضمن قوات شعبية تدعم الجيش بمهام الأمن الداخلي، وتعزيز الجبهة الداخلية، وذلك في حال إعلان الطوارئ في البلاد.

وقال فولفوفيتش - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم، إن هؤلاء لن يكونوا ضمن قوام القوات المسلحة، مشيرا إلى أن قانون القوات الشعبية المقرر تبنيه في بيلاروسيا في المستقبل القريب؛ سيضفي الشرعية على الإمكانيات والرغبة الطوعية للمواطنين للدفاع عن البلاد.

ووصف هذا القانون بأنه جاء في الوقت المناسب بناء على الوضع العسكري السياسي المعقد والتحديات والمخاطر الناشئة المحيطة بيلاروسيا.

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