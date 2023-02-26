عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتوجه إلى قطر على رأس وفد في زيارة رسمية

صدى البلد

يتوجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم علي رأس وفد من الوزراء ورجال الأعمال إلي دولة قطر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة بين مصر وقطر.

 

ويرافقه عدد من الوزراء ورجال الأعمال منهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و الدكتور محمد معيط وزير المالية ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

 

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات بحث تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتوسيع وتنويع التعاون القائم بين القاهرة والدوحة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتكون في مستوى العلاقات السياسية، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات في جميع المجالات.

 

وتؤسس هذه الزيارة لمرحلة جديدة ومحطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة، بعدما شهدته العلاقات المصرية القطرية من اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين.


ومن الجدير بالذكر  أن العلاقات بدأت  الدبلوماسية بين مصر وقطر، بعد حصول الأخيرة على استقلالها من الاستعمار البريطاني عام 1971، حيث تم إيفاد أول سفير مصري إلى الدوحة 1972، وقدّم أول سفير قطري أوراق اعتماده لدى القاهرة في العام ذاته.

 

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، من حيث تبادل الزيارات واستئناف التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم البلدين، في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري لمصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

 

ولعل أبرز ما شهدته العلاقات خلال المرحلة الأخيرة، هي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في ١٣ سبتمبر الماضي، لـ قطر ؛ في زيارة رسمية استمرت يومين، والتى كانت تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
 

وزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر بزيارة إلى مصر في 24 يونيو الماضي، حيث استقبله الرئيس السيسي وهنأه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، ومؤكداً أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الزمالك .. وقرار جديد من الأهلي بعد التعادل مع صن داونز .. اجتماع طارئ لتحديد بديل مرتضى منصور

بعد خلعها الحجاب.. رسالة غامضة من حلا شيحة في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بحضور هالة السعيد.. أبو الغيط يفتتح أعمال اليوم العربي للاستدامة

نموت عشانها.. السيسي: خطة تنموية كبيرة تحتاج لجهود الجميع داخل سيناء| فيديو

مأساة رودينا| التنمر ينهي حياة طالبة الهرم.. وهذه عقوبة المتسببين في مقتلها

موقف صعب.. تعليق ناري من شوبير على تعادل الأهلي أمام صن داونز 

مصر توقع 12 اتفاقية بقطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.. تفاصيل

مدبولي يتوجه إلى قطر على رأس وفد في زيارة رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان.. وتفاصيل إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. وأعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان

بار كود معرض لـ إبراهيم العطار بديمي آرت جاليري

احذر.. تناول هذا العلاج يصيبك بالخرف بنسبة 90%

فيديو

تحجب الرؤية وتسبب حوادث قاتلة.. حشرات غريبة تهاجم السيارات في الإسكندرية|فيديوجراف

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ