الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره على حساب ألميريا

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره ألميريا، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب “ألعاب البحر الأبيض المتوسط”، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لمصالحة جماهيره بعد نكسة وداع بطولة الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد، الخميس الماضي، من محلق دور الـ 16.

ويستهدف برشلونة استغلال تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو بهدف لمثله أمس، السبت، بالفوز على ألميريا في مباراة اليوم ومواصلة الابتعاد بصدارة الليجا.

وخاض فريق برشلونة 22 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 19 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

في المقابل، يطمح فريق ألميريا في تحقيق مفاجأة بالفوز على برشلونة للهروب من منطقة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

كان برشلونة فاز على ألميريا بهدفين دون رد في لقاء الدور الأول.

ترتيب برشلونة وألميريا

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في المقابل يتواجد ألميريا في المركز الـ 19 برصيد 22 نقطة.