عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره على حساب ألميريا

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره ألميريا، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب “ألعاب البحر الأبيض المتوسط”، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لمصالحة جماهيره بعد نكسة وداع بطولة الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد، الخميس الماضي، من محلق دور الـ 16.

ويستهدف برشلونة استغلال تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو بهدف لمثله أمس، السبت، بالفوز على ألميريا في مباراة اليوم ومواصلة الابتعاد بصدارة الليجا.

وخاض فريق برشلونة 22 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 19 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

في المقابل، يطمح فريق ألميريا في تحقيق مفاجأة بالفوز على برشلونة للهروب من منطقة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

كان برشلونة فاز على ألميريا بهدفين دون رد في لقاء الدور الأول.

ترتيب برشلونة وألميريا

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في المقابل يتواجد ألميريا في المركز الـ 19 برصيد 22 نقطة.

برشلونة الميريا الدوري الإسباني الدوري الأوروبي ريال مدريد رشلونة وألميريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الداوجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

ترشيحاتنا

الأردن يكشف عن أزمة بسبب زلازل تركيا وسوريا الأخيرة

سقط في الفخ.. 5 عوامل ساهمت بتعادل الأهلي أمام صن داونز

الوزراء: 76.4% من مستقلي القطارات يعبرون عن تقييمهم الجيد لمنظومة النقل

لن تصدق.. هذا النوع من الشموع يطلق مواد كيميائية سامة

بدء مؤتمر تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء بتلاوة آيات من القرآن الكريم|فيديو

بعد التعادل أمام صن داونز.. فرصة وحيدة أمام الأهلي للعودة للمنافسة والتأهل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. أعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

حارس يدخل رأسه بين فكي تمساح بتايلاند.. شاهد ماذا فعل به

طريقة عمل حواوشي البطاطس

يهدد صحتك.. احذر هذا المكان بالمطبخ مليء بالجراثيم

فيديو

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ