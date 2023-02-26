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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو

وزير الأمن الإسرائيلي
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يهدد بالاستقالة من حكومة نتنيا

كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري عن وجود "خلافات داخل حكومة إسرائيل بين أعضاء حزبي الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي يشغل وزير الأمن القومي في حكومة تل ابيب وذلك تزامنا مع اجتماع العقبة الهادف لخفض التوتر في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الصحيفة العبرية: إن بن جفير تلقى مكالمات هاتفية من مسؤولي الليكود ومسؤولين آخرين، طلبوا منه الموافقة على تأجيل التصويت المخطط له في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين".

وأضافت الصحيفة، أن طلب حزب الليكود جاء بهدف خفض حالة التوتر وعدم تمرير قوانين تفجر الوضع قبل رمضان المبارك".

وأشارت الصحيفة إلى أن بن جفير رفض طلب المسؤولين في حزب الليكود، وهو ما يؤكد تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

يشار إلى أن "القناة 13" العبرية كشفت عن أن بن جفير وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو، هدد بتقديم استقالته من حكومة نتنياهو في الفترة المقبلة، بسبب ما وصفها بسياسة "رد الفعل الضعيف" ضد قطاع غزة، وبعض الملفات الأخرى العالقة.

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