انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد إنطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، وذلك تحت إشراف ومتابعةالدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب والدكتور إيمان سلامة مدير إدارة الأمومة والطفولة .

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن الخدمات المقدمة بالوحدات والمراكز التي تنفذ المبادرة تشمل فحص طبي شامل، و فحص معملي تحديد الفصيله وتحديد معامل ريساس وتحديد نسبه الهيموجلوبين، وإكتشاف بعض الأمراض الغير ساريه الضغط - مرض السكري -مرض السمنة، واكتشاف بعض الأمراض الفيروسية " الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV، الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV ، فيرس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS"، والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثيه "انيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية"، والإستبيان النفسي الذى يقيس القدرة علي القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديده تؤثر علي الحالة النفسية، مع توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض الغير سارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنتقلة من الأم للجنين .

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائى أنه إلى جانب دعم خدمه الإحالة للجهات المختصة حال إكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية على أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص وعليه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضروري الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يوما.

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