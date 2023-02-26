وكيل صحة الشيوخ: رد السيسي على شائعات بيع قناة السويس أفحم المضللين

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن النهوض بسيناء، عبر خطة تنموية شاملة والنجاح في ذلك خلال سنوات معدودة، وإحداث نقلة هائلة بها في مجال البنية التحتية والطرق والكباري والزراعة ومياه الشرب وغيرها من مجالات التنمية الصناعية والسياحية، يؤكد الإرادة السياسية لتنميتها وإعدادها للمستقبل.

ونوه الدكتور حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء، محذرا من حرب الشائعات على مصر، التي وصلت إلى حجم غير طبيعي وإلى حد أن مصر ستبيع قناة السويس. ووصلت الفبركة لفيلم كامل بأن مصر ستبيع القناة بنحو تريليون دولار، مشيرًا إلى وعي المصريين بهذه الحملة السافرة.

في سياق متصل، قال وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إن ما يتم على أرض سيناء يدحض كل هذه الشائعات، فهناك تنمية ضخمة، والدولة المصرية خططت لإنشاء بنية تحتية متطورة كاملة في سيناء، لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة.

وأشار إلى تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب تجاوزت 15 مليار جنيه، داخل سيناء، وأن تغطية مياه الشرب كانت في 2014 تصل إلى 84 %، والآن أصبحت 98 % من خلال شبكة مستقرة موجودة.

وأكد د حسين خضير، أن إنفاق مصر ما يزيد عن 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، هو رد عملي من جانب قيادتها السياسية أفحم الكاذبين والمضللين والقوى المتربصة بالوطن.