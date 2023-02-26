عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل صحة الشيوخ: رد السيسي على شائعات بيع قناة السويس أفحم المضللين

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن النهوض بسيناء، عبر خطة تنموية شاملة والنجاح في ذلك خلال سنوات معدودة، وإحداث نقلة هائلة بها في مجال البنية التحتية والطرق والكباري والزراعة ومياه الشرب وغيرها من مجالات التنمية الصناعية والسياحية، يؤكد الإرادة السياسية لتنميتها وإعدادها للمستقبل.

ونوه الدكتور حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء، محذرا من حرب الشائعات على مصر، التي وصلت إلى حجم غير طبيعي وإلى حد أن مصر ستبيع قناة السويس. ووصلت الفبركة لفيلم كامل بأن مصر ستبيع القناة بنحو تريليون دولار، مشيرًا إلى وعي المصريين بهذه الحملة السافرة.

في سياق متصل، قال وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إن ما يتم على أرض سيناء يدحض كل هذه الشائعات، فهناك تنمية ضخمة، والدولة المصرية خططت لإنشاء بنية تحتية متطورة كاملة  في سيناء، لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة.

وأشار إلى تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب تجاوزت 15 مليار جنيه، داخل سيناء، وأن تغطية مياه الشرب كانت في 2014  تصل إلى 84 %، والآن أصبحت 98 % من خلال شبكة مستقرة موجودة.

وأكد د حسين خضير، أن إنفاق مصر ما يزيد عن 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، هو رد عملي من جانب قيادتها السياسية أفحم الكاذبين والمضللين والقوى المتربصة بالوطن.

وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الطرق الكباري التنمية الصناعية النائب الدكتور حسين خضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدمة للجمهور.. شوبير يكشف إصابة نجوم الأهلي

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

ترشيحاتنا

تجاوزت 4 مليارات جنيه.. مدبولي: تطوير وإنشاء 50 مركزا صحيا ومستشفى بسيناء

سن كبير وملامح متغيرة.. الجمهور يهاجم منى زكى بسبب مسلسل تحت الوصاية

ضربة موجعة للأهلي .. شوبير يعلن إصابة 3 لاعبين وغيابهم عن مباراة الداخلية

الأردن.. انطلاق قمة العقبة بحضور سياسيين فلسطينيين وإسرائيليين

الصحة: شهادة الفحص الطبي شرط توثيق عقد الزواج عند المأذون أو بالكنائس

اللورد كرومر تاريخ مدمر للفكر العربي الإسلامي.. وحادثة دنشواي أخرجته من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ64.. 10 صور أثارت الجدل لـ سلوى خطاب| شاهد

اكتشاف أصغر مصاب بمرض الزهايمر في الصين.. لن تصدق عمره

للرجال.. تناول هذا المشروب يؤثر على الخصيتين| احذر

في عيد ميلادها الـ57 .. 10 صور أثارت ضجة لـ نجوى كرم|شاهد

فيديو

هل انفصلا.. فنانة شهيرة تتسبب في طلب حلا شيحة الطلاق من معز مسعود|فيديوجراف

تحجب الرؤية وتسبب حوادث قاتلة.. حشرات غريبة تهاجم السيارات في الإسكندرية|فيديوجراف

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ