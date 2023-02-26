عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

سعر ومواصفات Samsung
سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+.. أحدث هواتف سامسونج ضمن سلسلة S المتطورة، والتي تتميز بمواصفات قياسية ضمن فئة الهواتف الرائدة، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف، سنوضح لك خلال السطور التالية سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

يتميز جوال Samsung Galaxy S23+، بشاشة مسطحة عالية الدقة من نوع Dynamic AMOLED 2x، بدقة FHD +، ويمكن تحديث الشاشة بشكل متكيف من 48 هرتز إلى 120 هرتز، مع معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 240 هرتز في وضع الألعاب.

 

بسرعة إنترنت كبيرة.. سعر ومواصفات جوال Realme 10 Pro في السعودية

بتصميم شيك.. سعر ومواصفات جوال Oppo Reno 7 Lite في السعودية

 

يتمتع جوال Samsung Galaxy S23+، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، والتي تأتي متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية عرض 120 درجة، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل تدعن التقريب حتي 3 مرات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

يحزم جوال Samsung Galaxy S23+، على بطارية بقوة 3900 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، والشحن العكسي بقدرة 4.5 وات.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

يعمل جوال Samsung Galaxy S23+، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، والتي تم تصنيعها خصيصا لسلسلة سامسونج جالاكسي S23، والتي يطلق عليها اسمSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxy، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

سعر جوال Samsung Galaxy S23+ في السعودية

تتوفر النسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت، من جوال Samsung Galaxy S23+، في السعودية، مقابل سعر حوالى من 3999 ريال سعودي.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية
Samsung مواصفات Samsung Galaxy S23 سعر Samsung Galaxy S23 في السعودية Samsung Galaxy S23 Plus Galaxy S23

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

موضوعات متعلقة

بطارية تدوم لـ3 أيام.. نوكيا تطلق هاتفي Nokia C22 وC32 بسعر رخيص

مخاطر بالجملة.. ميزة بـ آيفون تساعد المجرمين على سرقته

هتصلحه في دقايق.. نوكيا تنافس بهاتف مختلف يمكن إصلاحه في المنزل

للبنات فقط.. شاومي تطور هاتفا جديدا بكاميرا 50 ميجابكسل

ترشيحاتنا

12 طائرة مقاتلة..الإمارات تتخلي عن واشنطن وتعتمد علي بكين

ضربة بوتين الجديدة.. لماذا تخشى مولدوفا أن تكون “أوكرانيا الجديدة”؟

مدرب الأهلي السابق يرحل عن الدوري السعودي تمهيداً لتولي تدريب الوداد المغربي

أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر وعدد من الدول العربية

عالم متعدد الأقطاب.. بوتين يكشف عن أزمة روسيا الرئيسية مع أمريكا

بيان عاجل من بوتين بشأن قدرات حلف الناتو النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تبتكر أداة تقبيل عن بُعد للنساء والرجال.. شاهد كيف تعمل؟

نشرة المرأة والصحة|خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان.. وتفاصيل إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. وأعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

في بيرو.. علماء الآثار يكتشفون مجمع طقوس إمبراطورية واري القديمة| تفاصيل

بالمايوه .. إطلالة جريئة لـ رزان مغربى من أمام البحر| شاهد

فيديو

فين فلوس اللحمة؟.. بماذا طالب التاجر المسروق مواطني الدقهلية |فيديوجراف

هل يتم إخلاء المدن الساحلية بسبب تسونامي؟.. وكشف سر زلازل مصر.. فيديو

مش متقبلة الفكرة.. إلهام شاهين تكشف سر غيابها عن رمضان 2023.. فيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم.. تراجع كبير بعد انتشار الدواجن المجمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ