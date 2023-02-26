سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+.. أحدث هواتف سامسونج ضمن سلسلة S المتطورة، والتي تتميز بمواصفات قياسية ضمن فئة الهواتف الرائدة، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف، سنوضح لك خلال السطور التالية سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

يتميز جوال Samsung Galaxy S23+، بشاشة مسطحة عالية الدقة من نوع Dynamic AMOLED 2x، بدقة FHD +، ويمكن تحديث الشاشة بشكل متكيف من 48 هرتز إلى 120 هرتز، مع معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 240 هرتز في وضع الألعاب.

يتمتع جوال Samsung Galaxy S23+، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، والتي تأتي متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية عرض 120 درجة، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل تدعن التقريب حتي 3 مرات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

يحزم جوال Samsung Galaxy S23+، على بطارية بقوة 3900 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، والشحن العكسي بقدرة 4.5 وات.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

يعمل جوال Samsung Galaxy S23+، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، والتي تم تصنيعها خصيصا لسلسلة سامسونج جالاكسي S23، والتي يطلق عليها اسمSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxy، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23+ في السعودية

سعر جوال Samsung Galaxy S23+ في السعودية

تتوفر النسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت، من جوال Samsung Galaxy S23+، في السعودية، مقابل سعر حوالى من 3999 ريال سعودي.